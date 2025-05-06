Sivas Müftülüğü tarafından yetişkin Kur’an kursu öğrencilerine yönelik düzenlenen bilgi yarışmasının final etabı tamamlandı. Yarışma sonucunda Kılavuz Mahallesi İstiklal Kur’an Kursu birincilik elde etti.

2024-2025 eğitim-öğretim yılı kapsamında düzenlenen yarışmaya il genelinde toplam 31 Kur’an kursu katıldı.

6 farklı merkezde gerçekleştirilen ön eleme yarışmaları sonucunda finale kalan kurslar Kılavuz Mahallesi, İstiklal, Hasan Canik, Akmescit, Selçuklu Yeşil, Seher Hatun ve Yer Altı Cami Nardane Bayrak Kur’an Kursu oldu.

Final programı, Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Her kursu 3’er öğrencinin temsil ettiği yarışmada, sorulara verdikleri doğru ve hızlı cevaplarla dikkat çeken Kılavuz Mahallesi İstiklal Kur’an Kursu birinciliğe ulaştı. Selçuklu Yeşil Kur’an Kursu ikinci, Yer Altı Cami Nardane Bayrak Kur’an Kursu ise üçüncü oldu.

Program sonunda yarışmaya katılan tüm öğrencilere teşekkür eden Sivas İl Müftüsü Ahmet Celalettin Altunkaya, dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler takdim etti.