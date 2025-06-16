Yeşilyurt Belediyesi, ilçedeki bozulmuş ve yıpranmış yolları yenilemek amacıyla başlattığı asfalt serim çalışmalarını gece gündüz demeden sürdürüyor. Başkan Prof. Dr. İlhan Geçit, "Hedefimiz daha modern, güvenli ve konforlu yollarla mahallelerimizin prestijini artırmak" dedi.

Yeşilyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde ulaşımı kolaylaştırmak adına kapsamlı asfalt yenileme çalışmalarına devam ediyor. Planlı ve sistemli çalışmalarla mahallelerin prestij seviyesini artırmayı hedefleyen belediye, Abdulgaffar Mahallesi’nde altyapısı tamamlanan yolları tam kaplamalı sıcak asfaltla modern bir görünüme kavuşturdu.

Çalışmaların sürdüğü bölgelerde trafik akışının kontrollü sağlandığı belirtilirken, vatandaşlardan alternatif güzergâhları kullanmaları ve trafik işaretlerine dikkat etmeleri istendi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit yaptığı açıklamada, "Yollarımızı daha modern, güvenli ve konforlu hale getirmek için ekiplerimiz gece gündüz demeden çalışıyor. Abdulgaffar Mahallemizde altyapısı tamamlanan yolları baştan sona yenileyerek ulaşım konforunu artırıyoruz. Vatandaşlarımızın günlük yaşamını kolaylaştırmak ve her mahalleye eşit hizmet ulaştırmak için gayretle çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Mahalle sakinleri ise yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirerek, yeni yolların ulaşımı büyük ölçüde rahatlatacağını ifade etti.