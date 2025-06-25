Yeşilyurt Belediyesi, muhtemel toprak kaymalarının önüne geçmek ve yol güvenliğini artırmak amacıyla Şahnahan Mahallesi’nde taş duvar örme çalışmalarını sürdürüyor. Başkan Prof. Dr. İlhan Geçit, "Mahallelerimizi daha estetik ve güvenli hale getiriyoruz" dedi.

Yeşilyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki yol güzergâhlarında toprak kaymalarının önüne geçmek ve hem araç hem de yaya trafiğini daha güvenli hale getirmek amacıyla yürüttüğü taş duvar çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Şahnahan Mahallesi’nde devam eden uygulamaları yerinde inceleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, yapılan yatırımların mahalle yaşamını doğrudan etkileyen kalıcı ve işlevsel çözümler olduğunu belirtti.

Şahnahan Mahallesi’ndeki çalışmaların çevre düzenlemesi ve can güvenliği açısından önemli olduğunu vurgulayan Başkan Geçit, "Altyapı ve üstyapı yatırımlarını sürdürülebilir şehircilik modeline uygun bir bakış açısıyla hayata geçiriyoruz. Yeşilyurt’un dört bir tarafında fiziksel dönüşüm devam ediyor. Amacımız daha sağlam, daha güvenli ve estetik bir ilçe inşa etmek" dedi.

Mahallelerin yaşam seviyesini yükseltecek her yatırımı titizlikle planladıklarını ifade eden Geçit, "Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini güvence altına alacak projeleri öncelik haline getirdik. Taş duvar çalışmalarımızı diğer mahallelere de yaygınlaştırarak, daha güvenli bir Yeşilyurt oluşturma yönünde adımlarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.

Başkan Geçit, özellikle Şahnahan Mahallesi’nde yaşanan toprak kaymaları sonrası başlatılan bu uygulamaların estetik görünümün yanı sıra altyapının güçlendirilmesine de katkı sunduğunu söyledi. Çalışmaların kısa süre içinde tamamlanacağını açıklayan Başkan Geçit, "Kırsal yaşam alanlarının yaşam seviyesini yükselten yatırımları hayata geçiriyoruz. Şahnahan da bu anlamda önemli bir örnek teşkil ediyor. Mahallenin kimliğine ve tarihine uygun projelerle bu güzellikleri geleceğe taşıyacağız" ifadelerini kullandı.

Şahnahan Mahalle Muhtarı Müslüm Akbulut ve mahalle sakinleri ise yapılan yatırımlardan dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit’e teşekkür ederek, çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirdiler. Başkan Geçit ise, "Tüm ekiplerimizle vatandaşlarımızın emrindeyiz, Şahnahan için ne gerekiyorsa yerine getireceğiz, bundan kimsenin şüphesi olmasın" sözleriyle destek mesajı verdi.