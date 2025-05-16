Eskişehir Yeşiltepe Mahallesi yakınlarından geçen Devlet Su İşleri’ne (DSİ) ait sulama kanalı, etrafını çevreleyen tellerin yetersizliği nedeniyle vatandaşların can güvenliğini tehlikeye atıyor.

Yeşiltepe Mahallesi Ayalp Sokak’taki kanal, önceki yılın yaz aylarında da çevrede oyun oynayan çocukların kanalda boğularak hayatını kaybetmesi gibi haberlerle gündeme gelmiş ve mahalle sakinlerinden büyük tepki görmüştü. Mahalleliler için tehlike oluşturan sulama kanalı ayrıca, etrafının kapalı olmaması nedeniyle biriken çöp yığınları ve bakımsız görüntüsüyle de dikkat çekiyor.

"Artık canlar yanmasın, bu kanala kapalı sistem istiyorum"

Yeşiltepe Mahallesi Muhtarı Meryem Kuş Açıkgöz, yaşanan durumla ilgili eleştirilerde bulundu. Açıkgöz, DSİ sulama kanalının etrafındaki güvenlik önlemlerinin yetersizliğine dikkat çekerek, yaz mevsiminde çocukların kanala girmesiyle birlikte canlarını da tehlikeye attıklarının altını çizdi. Mahallede daha fazla ölüm olayı yaşanmaması için sulama kanalının etrafının tamamen kapatılması gerektiğini belirten Açıkgöz, konuya ilişkin şu ifadelere yer verdi:

"Bu kanal Anadolu Üniversitesi, Uluönder, Sazova ve Çamlıca gibi mahallelerin de bütün pisliğini buraya getiriyor. O yüzden direkt olarak oradaki rögar kapaklarına ızgara takılması gerekiyor. Bir de güya kenarlarına korkuluk yapılan kanalın hali bu. Yarın öbür gün havalar ısınmaya başlayınca benim çocuklarım kanala kaçan topları almaya çalışırken burada can verecekler. Daha önce de yaşandı, maalesef hepsine şahit olduk ama çözüm olarak yapılan hiçbir şey yok. Açık yerlerini görüyorsunuz zaten buradan suya çok rahat girilebilir, üzerinden bile atlanabilir. Artık canlar yanmasın, Yeşiltepe Mahallesi Muhtarı olarak bu kanala kapalı sistem istiyorum. Bunu yapmak çok zor olmamalı diye düşünüyorum. Aynı şekilde yetkililere de sesleniyorum, lütfen duyarlı olsunlar. Artık bu kanaldan daha fazla cenaze çıkmasın. Mahalledeki tüm çocuklarımızın huzurla yaşayacağı bir ortam istiyorum."