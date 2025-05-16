Adana’da Seyhan Belediyesi mıntıkasındaki Pınar Mahallesi’nde çöplerin toplanmamasına isyan eden vatandaşlar, "Sinekten ve kokudan bıktık" dedi.

Merkez Seyhan ilçesine bağlı Pınar Mahallesi’nde vatandaşlar çöpler düzenli toplanmadığı için Seyhan Belediyesine tepki gösterdi. Mahalle genelinde çöp konteynerlerinin çöple dolup taştığı görülürken, vatandaşlar bu duruma isyan etti. Muhtar Saniye Çelik de çöpler toplanmadığı için vatandaşların kendisine gelip şikayette bulunduğunu belirterek, "Bu şikayeti ben belediyeye ilettim. Ancak buna rağmen çöpler düzenli toplanmıyor. Sabahın erken saatleri olmasına rağmen şimdiden çöp konteynerden taşmış durumda. Seçimlerden sonra böyle bir problem başladı daha önce çöp sorunumuz yoktu. Belediye çalışmıyor. Bütün uyarılarımıza rağmen çöpler düzenli toplanmıyor" diye konuştu.

Mahalle sakinleri de çöpler düzenli alınmadığı için koku ve sineğe neden olduğunu, çok lüks apartmanların karşısında çöp dağları oluştuğunu, artık belediyenin buna bir çözüm bulması gerektiğini söyledi.