Türkiye ve Romanya iş birliğinde yürütülen "Yeşil Adımlar Projesi" kapsamında İzmir’de düzenlenen etkinlikte, öğrenciler atık malzemelerden tasarladıkları kıyafetleri sergiledi.

Öğrencilere çevre bilincini aşılamayı amaçlayan proje, Bayraklı Azerbaycan Halk Cumhuriyeti 100. Yıl İlkokulu’ndan Dilşen Kırlı ve Romanya’dan Ramona Glont’un kuruculuğunda başlatıldı. Türkiye ve Romanya ortaklığıyla eTwinning platformu üzerinden hayata geçirilen projede, Türkiye’den 10, Romanya’dan 3 olmak üzere toplam 13 öğretmenin yer aldığı projede, 204 öğrenci tasarruf, geri dönüşüm, ileri dönüşüm ve çevresel farkındalık konularında etkinliklere katılıyor. Türkiye ekibi, Bayraklı Azerbaycan Halk Cumhuriyeti 100. Yıl İlkokulu’ndan Dilşen Kırlı, Sunay Eminağaoğlu, İlknur Canbaz, Esra Karataş ve Neslihan Ankaralı Kızıl ile Denizli’den Ayşe Yıldıran, İstanbul ‘dan Dilek Kayalı Sarıkoç, Aydın’dan Esin Sezgin ve Hülya Sarıkaya, İzmir’den ise Cemile Mısırlı katılırken; Romanyalı öğretmenlerden ise Ramona Glont, Sorina Tutu ve Tutulescu Andrada yer alıyor.

Projenin temel amacı, 204 öğrencinin katılımıyla tasarruf, çevre bilinci, geri dönüşüm ve ileri dönüşüm konularının önemine dikkat çekerek çevresel farkındalığı artırmak ve sürdürülebilir çözümler geliştirmeye teşvik için belirlendi. Uluslararası iş birliğiyle yürütülen proje, çevresel eğitimin sınırları aşan bir etki yaratabileceğini gözler önüne serdi.

Hayal gücü ve çevre bilinci bir arada geri dönüşüm defilesi

Proje kapsamında Bayraklı Azerbaycan Halk Cumhuriyeti 100. Yıl İlkokulu’nda düzenlenen geri dönüşüm ve ileri dönüşüm defilesi, dikkat çeken etkinlikler arasında yer aldı. Öğrenciler, kullanılmış plastik şişeler, gazete kağıtları ve eski giysiler gibi atık malzemeleri kullanarak birbirinden özgün kıyafetler sergiledi. Geri dönüşümün yalnızca çevre açısından değil, aynı zamanda özgünlük açısından da önemli olduğuna vurgu yapılan defile, katılımcılardan büyük beğeni topladı. Etkinlik, çevre bilincinin yaygınlaşmasına da katkı sağladı.