Erzurum’daki doğa gezisinde Vali Mustafa Çiftçi ve Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, zorlu parkurda önce pedal çevirdi, sonra at sırtında yaklaşık 6 kilometre yol kat ederek tarihi tabyaya ulaştı. Etkinlikte yamaç paraşütü ile Erzurum Ovası’na iniş yapıldı.

Erzurum’da Osmanlı döneminde savunma amaçlı inşa edilen tarihi tabyaların gün yüzüne çıkarılması ve turizme kazandırılması için çalışmalar devam ediyor, Bu kapsamda Erzurum Valiliği, Atatürk Üniversitesi, Yakutiye Kaymakamlığı ve Erzurum Macera Off-Road Doğa Sporları Kulübünce "Tarihe Pedallıyoruz" sloganı ile Çobandede Tabyası’nda bir gezi programı yapıldı. Etkinlikte katılımcılar yaklaşık 11 kilometrelik parkurda bisiklet sürdü, off-road aracı kullandı ve atlarla yaklaşık 2 bin 453 rakımlı Çobandede tabyasına geldi. Bu arada Vali Mustafa Çiftçi, off-road aracına bağlı halatla yerin yaklaşık 4-5 metre altındaki su sarnıcına indi. Yamaç paraşütü gösterisi ise nefes kesti.

Vali Çiftçi, "Erzurum’un güzelliklerini tanıtacağız"

Vali Mustafa Çiftçi, Erzurum’un değişik tarihi ve coğrafi güzelliklerini tanıtmaya devam edeceklerini vurgulayarak, "Erzurum 2025 Avrupa Kış Sporları ve Ekonomi İşbirliği Teşkilatı Turizm Başkenti. Bir kez daha geniş katılımla güzel bir etkinliğe imza atıldı. 1850-1896 yılları arasında Osmanlı’nın yapmış olduğu 23 tabyadan biri olan Çobandede Tabyası’nda bulunuyoruz. Oldukça yüksek bir rakımdayız. Bu etkinliği yapmamızın sebebi, Erzurum’da hem kış sporlarının rahatlıkla yapılabildiğini hem de yaz sporları açısından son derece güzel bir atmosfer ve coğrafyaya sahip olduğunu gösterebilmekti. Bu tür etkinliklerle Erzurum’un değişik tarihi ve coğrafi güzelliklerini tanıtmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Farklı spor dallarıyla etkinlikler sürecek

Rotanın 5 kilometrelik kısmını bisikletle, 6 kilometrelik kısmını ise atla tamamlayan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu da, "Farklı spor dallarının bir araya gelmesi çok önemli. Bu tarihi tabyaların 680 bin öğrencisi olan Atatürk Üniversitesi öğrencilerinin bilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Buradaki tarihi yapı ve verilen mücadele açısından çok önemli. Yeni nesillerin de bunları, farklı spor dallarıyla görmesi büyük bir zenginlik" diye konuştu.

Erzurum’da yıl içinde bir çok mekanda farklı sporları yaptıklarını anlatan Macera Off-Road Arama ve Kurtarma Kulübü Başkanı Lokman Toptaş ise, "Bölgedeki tarihi tabyaların gün yüzüne çıkarılması ve turizme kazandırılması için çalışmalara devam edeceğiz" dedi.

Etkinliğe; Yakutiye Kaymakamı Tuncay Kaldırım, Kültür ve Turizm İl Müdürü Ahmet Yer, Macera Off-Road Arama ve Kurtarma Kulübü üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.