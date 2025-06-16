Adana’nın Sarıçam ilçesinde bulunan Suluca Cezaevi’nden dere yatağına atık su bırakıldığı iddiaları çevre felaketini gündeme getirdi. İddialara göre, dereye bırakılan atık sular nedeniyle çevredeki ekosistem zarar görürken, bu sularla çiftçilerin tarım arazilerini suladığı da öne sürüldü.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Çevre Mühendisleri Odası Adana Şubesi Saymanı Volkan Kirkaç, sorumluların tespit edilerek cezai işlem uygulanması gerektiğini belirtti. Kirkaç, "Öncelikle buna sebep olanlar tespit edilmeli. Kaynak tespiti sonrasında gereken analizlerin yapılması ve sorumluların mevzuat kapsamında cezalandırılması gerekiyor. Çevre Kanunu kapsamında belirlenen bazı idari uygulamalar var" dedi.

Atıkların cezaevi yerleşkesine çok yakın olduğuna dikkat çeken Kirkaç, kaynağın mutlaka belirlenmesi gerektiğini vurguladı. "Kontrolsüzce bırakılan atık sular oradaki ekosisteme kesinlikle zarar veriyor. Azot ve fosforun yüksek miktarda bu kaynaklara karışması, tabiatı tamamen değiştirir" diye konuştu.

Belediyelerin bu tür durumlarda foseptik çukuru ya da vidanjör yardımıyla atık suları arıtma tesisine taşıması gerektiğini dile getiren Kirkaç, ilgili bakanlığın, belediyelerin ya da cezaevinin sorumluluğu dahilinde cezai işlem uygulayabileceğini ifade etti.