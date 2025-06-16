Ceza İnfaz Kurumlarında yürütülen eğitim ve iyileştirme faaliyetlerinin tanıtılması ve hükümlü ile tutukluların üretim yoluyla topluma kazandırılmasını amaçlayan "İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı" Van Kent Meydanı’nda düzenlenecek.

Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları İle Tutukevleri İşyurtları Kurumu tarafından her yıl farklı illerde düzenlenen fuar, bu yıl Türkiye genelinden 64 Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğünün katılımıyla Van’da düzenlenecek. 28 Haziran - 2 Temmuz 2025 tarihleri arasında Van Kent Meydanında düzenlenecek olan fuarda, hükümlü ve tutuklular tarafından üretilen gıda ürünleri, tekstil, mobilya, el sanatları, ahşap ve deri ürünleri gibi birçok farklı kategoride yüzlerce ürün ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

"Hükümlüler meslek edinirken, emekleri de ekonomiye kazandırılıyor"

Ceza İnfaz Kurumlarında yürütülen uygulamalı işbaşı mesleki eğitim ve üretim faaliyetleri kapsamında üretilen ürünler, fuar aracılığıyla hem halka tanıtılacak hem de kaliteli ve ekonomik olan bu ürünler satılarak ekonomiye kazandırılacak. Farklı illerde daha önce düzenlenen İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı, hükümlü ve tutukluların meslek edinmelerini sağlaması ayrıca ürünlerin kaliteli ve uygun olması nedenleriyle vatandaşın yoğun ilgisini çekiyor.

"Van’da ilk kez düzenleniyor"

İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı’nın bu yıl Van’da düzenlenmesiyle birlikte, kent halkı ilk kez bu kapsamda bir organizasyona ev sahipliği yapacak. Yerli üretimin ve sosyal sorumluluk bilincinin bir araya geldiği fuarda, ziyaretçilere kaliteli ve özgün ürünleri uygun fiyatlarla temin etme imkânı sunulacak. Saat 12.00 ila 21.00 arasında açık olacak olan fuarda ziyaretçiler; 64 Ceza İnfaz Kurumu İşyurtları Müdürlüklerinde üretilen el yapımı dekoratif eşyalar, gıda ürünleri, tekstil ürünleri, deri çanta, kemer, mobilya ve süs eşyaları gibi geniş bir ürün yelpazesini yakından inceleyebilecek.