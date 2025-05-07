Patnos İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeynep Oğuz Çam ve Şube Müdürü Mecit Irmak, doğaya ve çevreye duyarlılık kazandırmayı amaçlayan anlamlı bir etkinlikte öğrencilerle bir araya geldi.

Şehit Polis Taha Yasin Biçer Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde düzenlenen fidan dikim etkinliğinde geleceğe nefes olacak fidanlar toprakla buluşturuldu.

Öğrencilerin yoğun ilgisi ve heyecanıyla gerçekleşen etkinlikte, çevre bilincinin küçük yaşlardan itibaren aşılanmasının önemi vurgulandı.

Samimi sohbetler ve neşeli anlarla geçen etkinlik, minik ellerin toprakla buluştuğu, umutların filizlendiği bir güne dönüştü. Fidanlarla birlikte sevgi, sorumluluk ve doğa sevgisi de yeşerdi.