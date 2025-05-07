Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, “Dünya Çiftçiler Günü” dolayısıyla 10 Mayıs Cumartesi günü çeşitli etkinliklerin yapılacağı “Çiftçi Şenliği” düzenleyecekKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin “Dünya Çiftçiler Günü” dolayısıyla bu yıl 10’uncusunu düzenleyeceği “Çiftçi Şenliği”, 10 Mayıs Cumartesi günü Gebze Cumaköy’de gerçekleştirilecek. Çiftçilerin emeğinin taçlandırılacağı etkinliklerin yarışmalar, gösteriler, ödüller ve sürprizlerle dolu geçmesi hedefleniyor.

1 MİLYAR DEĞERİNDE DESTEK

Sürdürülebilir tarım için her zaman üreticilerin yanında yer alan çiftçi dostu Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2019-2025 yılları arasında mazot, gübre, tohum başta olmak üzere temel girdileri kapsayan 81 destekleme projesiyle üreticilere toplam 1 milyar TL değerinde katkı sağladı. Bu kapsamda Büyükşehir, tarım ve hayvancılığın gelişmesi adına hayata geçirdiği projelerle üreticilerin yüzünü güldürmeye devam ediyor.

“Dünya Çiftçiler Günü” dolayısıyla bu yıl 10’uncusu düzenlenecek “Çiftçi Şenliği’nde ilk etkinlik, 9 Mayıs Cuma günü İzmit’te düzenlenecek kortej yürüyüşü ile başlayacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın’ın yanı sıra protokol üyeleri, ziraat odaları başkanları, muhtarlar ve çiftçilerin katılacağı kortej, saat 14.00’te İzmit Merkez Bankası önünden başlayarak, Cumhuriyet Bulvarı güzergâhından İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde tamamlanacak. Mehter Takımı’nın konseri ve halkoyunları gösterilerinin ardından katılımcılara sebze ve aromatik bitki fideleri dağıtılacak, çeşitli ikramlar sunulacak.

YARIŞMALAR, GÖSTERİLER VE HEDİYE ÇEKİLİŞLERİ

Tarım ve hayvancılık alanında faaliyet gösteren kamu kurumları, ziraat odaları, kooperatifler ve birliklerin katkılarıyla Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından organize edilen şenlik, 10 Mayıs Cumartesi günü saat 10.00’da başlayacak. Gebze Cumaköy’deki şenlikte, köyler arası halat çekme yarışmaları, çocuk ve yetişkinler için çuval yarışmaları gibi eğlenceli ve ödüllü etkinlikler düzenlenecek. Mehter takımı konseri, halk oyunları ve animatör gösterileri ile çocuklara yönelik oyun grupları da şenliğe renk katacak. Kurulan stantlarda birlik ve kooperatifler faaliyetlerini tanıtırken, firmalar ise tarımsal alet ve ekipmanlarını sergileyecek. Etkinlikte yapılacak çekilişlerle Kocaeli’de hayvan yetiştiriciliği yapan birliklerin ve kooperatiflerin desteği ile çiftçilere kuzu, koç, oğlak, buzağı ve çeşitli tarımsal aletler hediye edilecek.