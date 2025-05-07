Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde Öğretmen Akademileri kapsamında deri işleme atölyesi açıldı

Milli Eğitim Bakanlığı koordinesinde yürütülen Öğretmen Akademileri programı çerçevesinde, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin değer temelli eğitim anlayışıyla uyumlu olarak, Tavşanlı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Tavşanlı Belediyesi Ahmet Uluçay Müzesi’nde "Deri İşleme Atölyesi" açıldı.

Kültürel mirasımızı yaşatmayı ve öğretmenlerin kişisel gelişimine katkı sunmayı amaçlayan atölye çalışması, Tavşanlı Belediyesi iş birliğiyle hayata geçirildi. Atölyede, geleneksel el sanatlarımızdan biri olan deri işlemeciliği tanıtılarak uygulamalı eğitimler verilmekte olduğu belirtildi.