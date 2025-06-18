Yeşilyurt Belediyesi, 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından başlatılan "Yerinde Dönüşüm Projesi" kapsamında başvuruların sürdüğünü hatırlatarak, vatandaşların 750 bin TL hibe ve 750 bin TL kredi imkanından yararlanabilmesi için 30 Haziran 2025 tarihine kadar yapı ruhsatı başvurularını tamamlamaları gerektiğini duyurdu.

Yeşilyurt Belediyesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen "Yerinde Dönüşüm Projesi" kapsamında ki başvuruların devam ettiğini hatırlatarak, vatandaşların son başvuru günü olan 30 Haziran 2025 tarihine kadar işlemlerini tamamlamaları konusunda uyardı. Başvurular www.yesilyurt.bel.tr adresinde ki elektronik imzalı e-ruhsat bölümünden de yapılabiliyor.

6 Şubat 2023 tarihindeki ‘asrın felaketi’ büyük depremlerin ardından vatandaşların kendi konutlarının olduğu bölgelerde evlerini yapmalarına fırsat tanımak adına Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından başlatılan "Yerinde Dönüşüm Projesi" kapsamında ki başvurular 30 Haziran 2025 tarihinde sona erecek.

Başvuru yapmayanlar hibe ve krediden yararlanamayacak

Yeşilyurt Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nden yapılan bilgilendirmeye göre; 30 Haziran 2025 tarihine kadar Yapı Ruhsatı alınmadığı takdirde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca verilen 750.000 TL. hibe ve 750.000 TL. kredi hakkından faydalanılamayacağı ifade edildi.

"Yerinde Dönüşüm Projesi" hakkından faydalanmak isteyen vatandaşlar, dilekçe, numarataj, kimlik fotokopisi, zemin etüdü, mimari proje, statik proje, mekanik proje, elektrik projesi, yüzde 51 salt çoğunluk sağlanmış olan noter onaylı müteahhit sözleşmesi, şantiye şefi sözleşmesi (üzerinde metrekare yeterliliği olan inşaat mühendisi veya mimar), yapı denetim sözleşmesi ve proje kontrol formu ve tutanağıyla birlikte Yeşilyurt Belediyesi Hizmet Binası ikinci katındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne başvuru yapmaları gerekiyor. Bununla birlikte vatandaşların, hibe ve kredi imkanından faydalanabilmesi için yapı ruhsat sürecini yapı denetim firmaları, proje müellifleri ve müteahhit firmalar üzerinden takip etmeleri gerektiği açıklamada yer aldı.

Başvuru süreciyle ilgili bilgi almak isteyen vatandaşlar, Yeşilyurt Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü bünyesinde kurulan ‘Yerinde Dönüşüm Birimi’ ile irtibata geçmeleri gerekiyor.

Yapı ruhsatı başvuruları dijital ortamda yapılabiliyor

Bu arada ‘Yapı Ruhsatı’ başvurusunda bulunmak isteyenler, Yeşilyurt Belediyesine gelmeden www.yesilyurt.bel.tr adresinde ki elektronik imzalı e-ruhsat bölümünden de kolay bir şekilde yapabiliyor.

Yeşilyurt Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne inşaat ve yapı ruhsatları başta olmak üzere diğer iş ve işlemler için başvuru yapan vatandaşlar, mimarlar, inşaat mühendisleri, proje sorumluları, müteahhit firmalar ve yapı denetim şirketleri, inşaat ruhsat başvuru evrakları ve projelerini dijital ortamda Yeşilyurt Belediyesine gönderme kolaylığına ulaşıyorlar. İnternet ortamından gelen tüm evraklar uzman isimler tarafından titizlikle kontrolleri yapılırken, eksiklikler veya düzeltmelerde başvuru yapan kişi ve kurumlara anlık SMS ve e-posta aracılığıyla bildiriliyor.

Yeşilyurt Belediyesi resmi internet sayfasından bir tuşla Yeşilyurt Belediyesindeki iş ve işlemlerini rahat, kolay ve hızlı bir şekilde yapan vatandaşlar, inşaat ruhsat başvurularını, kontrollerini (ruhsat ile ilgili tüm işlemleri) günün her saatinde elektronik ortamda yaparken, onay süreçlerinde ise e-imza uygulamasında da yararlanabiliyor.