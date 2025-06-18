Haliliye Belediyesi, gençlerin sportif ve kişisel gelişimine katkı sunmak amacıyla açtığı spor kurslarıyla, geleceğin başarılı sporcularını yetiştirmeyi sürdürüyor.

Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın talimatlarıyla kültür ve sosyal işler müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, Eyyüp Cenap Gülpınar Spor ve Yaşam Merkezinde düzenlenen voleybol kursu gençlerden yoğun ilgi görüyor. Alanında uzman antrenörler eşliğinde verilen eğitimlerle kursiyerler, teknik ve uygulamalı bilgiler edinirken, takım ruhu, odaklanma ve esneklik gibi beceriler de kazanıyor.

Belediye tarafından forma desteği sağlanan kurslardan beş yıldır yararlandıklarını ifade eden öğrenciler, sunulan imkanlar dolayısıyla Canpolat ve ekibine teşekkür etti. Haliliye Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, basketbol, voleybol, tekvando, futbol ve judo branşlarında düzenlenen spor kursları için kayıtların sürdüğü bildirildi. Gençlerin sportif alanda gelişim göstermesini amaçlayan kursların, belediyenin spora ve gençliğe verdiği önemin somut bir göstergesi olduğu kaydedildi.