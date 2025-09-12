Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Yerel Kalkınma Hamlesi Programı Uygulama Usul ve Esasları Tebliği'nde değişikliğe gitti. 9 Temmuz 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğin 4. maddesinin dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırıldı.ANKARA (İGFA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, yerel ve bölgesel kalkınmayı teşvik eden Yerel Kalkınma Hamlesi Programı'nın uygulama esaslarında revizyona gitti.

Tebliğin ilgili fıkrasının kaldırılmasıyla, mevcut yatırımlara yönelik kapasite artışı destekleri sona erdi.

Program kapsamında artık sadece komple yeni yatırımlar desteklenecek.

Değişikliğin yerel kalkınmayı hızlandıracağı ve yatırımcıları yeni projelere yönlendirmesi bekleniyor.

Hatırlanacağı gibi, yürürlükte kaldırılan fıkrada; "Program kapsamında komple yeni yatırımlar desteklenir. Bununla birlikte mevcut yatırımlardan, Programın gerektirdiği asgari şartları sağlamak koşuluyla, mevcut üretim kapasitesinde en az yüzde 75 oranında ve mevcut kayıtlı istihdamda en az yüzde 50 oranında artış sağlayan kapasite artışına yönelik yatırımlar da desteklenebilir." ifadeleri yer alıyordu.