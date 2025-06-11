Bilecik’in Bozüyük ilçesine bağlı Yeniüreğil köyünde her yıl geleneksel olarak düzenlenen voleybol turnuvası bu yıl da yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

Yeniüreğil’in yanı sıra çevre köylerden vatandaşlarında yoğun ilgi gösterdikleri turnuva bu yıl da çetin mücadelelere sahne oldu. Yapılan müsabakalara çeşitli yaş gruplarından oluşan 12 takım ve yaklaşık 120 sporcu katıldı.

Tam bir şenlik havasında geçen turnuvada 84’lüler Takımı şampiyon olurken 2. olan Takım 98-02 Gençlik ve 3. olan Takımda 85-86’lılar oldu. Turnuva sonunda madalya almaya hak kazanan sporculara ödülleri köy muhtarlığı ve köyün ileri gelenleri tarafından verildi.