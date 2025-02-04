Yenişehir Belediyesi Tarımsal Kalkınma Kooperatiflerini Destekleme Projesi ve Yenişehir biber yetiştiriciliği Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı yöneticilerinden tam not aldı.

Yenişehir Belediyesi’nin yürüttüğü ve son bir yılda yapılan çalışmalar neticesinde hızla adından söz ettiren Tarımsal Kalkınma Kooperatiflerini Destekleme Projesi, uluslararası alanda ismini duyurmayı başardı. Daha önce çevre il ve ilçeler başta olmak üzere, özel üniversiteler tarafından da incelenen projeyi, şimdi de Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı yöneticileri Matsuura Natsuno, Shiori Usui, Nao Ishige gelerek bizzat yerinde inceledi. İpekyolu Kalkınma Ajansı, Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı ve BEBKA’dan temsilcilerin de olduğu ziyarette, ‘Tarımsal Sanayide Rekabet Gücünün Artırılması’ projesi kapsamında Yenişehir Belediyesi olarak yapılan çalışmalar takdir gördü.

Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Özellikle son bir yılda yaptığımız çalışmalar neticesinde ismimizi uluslararası arenada duyurduk. Tarım kenti olan Yenişehir’de çiftçilerimizin, yeni pazarlar bulmasını, yeni ufuklara açılmasını sağlayacağız. Bizlere destek olan tüm Yenişehirli halkımıza ve üreticilerimize teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.