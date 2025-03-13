Aydın’ın Yenipazar ilçesinde yeni mezarlık alanı için çalışmalar sürüyor.

Yenipazar’da mevcut mezarlık alanı artan nüfus ve defin işlemleri nedeniyle yetersiz gelmeye başladı. Zamanla mezarlık alanının kapasitesi dolmaya yüz tutarken, bu da ilçede yeni bir mezarlık alanının gerekliliğini ortaya koydu. Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan ilçenin mezar yeri ihtiyacı için gerekli talimatları vererek ihtiyaca cevap verilmesi ve vatandaşların daha düzenli bir şekilde defin işlemlerini gerçekleştirebilmeleri yeni mezarlık alanı için çalışma başlattı.

Belediye Başkanı Malik Ercan yeni mezarlık alanında yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Ercan, "İlçemizde yeni bir mezarlık yapıyoruz. Yolları düzeltilen mezarlığın alanında ekiplerimiz çalışmalarına devam ediyor. Bordür ve parke taşı döşeme işlemleri de önümüzdeki günlerde başlayacak" diye konuştu.

Yeni mezarlık alanındaki çalışmaların ilçedeki mezarlık ihtiyaçlarını karşılamak ve bölgeyi daha düzenli hale getirmek amacıyla yapıldığını belirten Ercan, yeni alan ile birlikte mezarlıkların daha modern ve düzenli bir yapıya kavuşacağını da sözlerine ekledi.