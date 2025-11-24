MediaMarkt, yenilenmiş telefon hizmetiyle tüketicileri de hem erişilebilir hem de sürdürülebilir teknolojiye teşvik ediyor. Bugüne dek 200 bin eski cihazı ekonomiye kazandırarak, yaklaşık 37 bin yenilenmiş cihazı tüketicilerle buluşturan marka, satış hacmini son 6 ayda yüzde 100 oranında artırdı. Yenilenmiş telefona en çok ilgi gösteren iller ise sırasıyla Kayseri, Bursa, Ankara, Adana ve Sakarya.

Sürdürülebilir ve ekonomik bir alternatif olarak öne çıkan yenilenmiş cihazlara talep tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de hızla artıyor. Bu değişimin Türkiye’deki öncülerinden biri olan MediaMarkt Türkiye, yenilenmiş cihaz hizmetiyle kullanılmış akıllı telefonları yenileyerek yeniden piyasaya sunuyor ve döngüsel ekonomiye katkı sağlıyor.

Eski cihazlar TSE onaylı BTK denetimli merkezlerde yenileniyor

Türkiye’de her yıl yaklaşık 6 milyon ikinci el telefon el değiştiriyor. Tüketicilerin güvenilir, garantili, uygun fiyatlı cihaza olan ihtiyacı, bu segmentin büyümesini tetikliyor. Yenilenmiş telefon pazarının ise önümüzdeki iki yıl boyunca yıllık yüzde 15-20 bandında büyümesi bekleniyor. Bu büyüme trendine paralel şekilde operasyonlarını genişleten marka, eski cihazları TSE onaylı, BTK denetimli merkezlerde yenileterek 12 ay garantili şekilde satışa sunuyor.

Adet bazlı büyümede yüzde 100 artış

Son teknolojiyi hem erişilebilir hem de sürdürülebilir kılan bu hizmete tüketicilerin de ilgisi hızla artıyor. Nisan 2025’te aylık ortalama satış adedine göre yüzde 100 büyüyerek satış hacmini genişleten MediaMarkt Türkiye, her ay büyüme trendini sürdürüyor. Markanın satış verilerine göre yenilenmiş telefonların en çok satıldığı iller Kayseri, Bursa, Ankara, Adana ve Sakarya olarak sıralanıyor.

200 bin cihaz döngüsel ekonomiye kazandırıldı

MediaMarkt Türkiye’nin sürdürülebilir ürün yaşam döngüsü stratejisi; ürün kiralama, eskisini getir yenisini götür, onarım ve yenilenmiş ürünler olmak üzere dört bacaktan oluşuyor. Sürdürülebilir ürünleri tüketiciyle buluşturarak kullanım ömrünü uzatan marka, bugüne dek 200 bin kullanılmış cihazı geri alarak yaklaşık 37 bin yenilenmiş cihazı yeniden tüketicilerle buluşturdu.