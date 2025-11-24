Siirt Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri 385 iş yerine denetleyerek 5’ine cezai işlem uyguladı.

Belediyeden yapılan açıklamada, Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin kent estetiğini korumak, yaya güvenliğini sağlamak ve halkın kamu alanlarından sorunsuz faydalanması amacıyla denetimlerini aralıksız sürdürdüğü belirtildi. Ekiplerin, 385 iş yerini denetleyip uyarı verirken, kurallara uymayan 5 iş yerine 9 bin 369 lira idari yaptırım uyguladığı, vatandaşlardan gelen 90 şikayetin değerlendirilerek gerekli müdahaleler yapıldığı kaydedildi. Açıklamada, "Denetimler kapsamında okul çevreleri, seyyar satıcılar, kaldırım işgalleri ve hijyen kurallarına aykırı satış yapan işletmeler uyarılmış, mevzuata aykırı uygulamalara yaptırım uygulanmıştır. Siirt Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz, kent estetiğini, kamu düzenini ve halk sağlığını korumaya yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdürmeye devam edecektir" denildi.