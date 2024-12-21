Edirne 1. Amatör Lig B Grubu'nda mücadele eden Yenikarpuzluspor, yarın deplasmanda 1964 Yıldızspor ile karşılaşacak.Erdoğan DEMİR/ Keşan Postası (EDİRNE İGFA)

Şu anda 10 puanla 4. sırada yer alan Yenikarpuzluspor, grupta 13 puanla 2. sırada bulunan güçlü rakibini yenerek ilk yarıyı 13 puanla kapatmayı hedefliyor.

Takımın antrenörü Şeref Aldanmaz, şampiyonluk hedeflerini vurgulayarak, “Bu hafta deplasmanda oynayacağımız 1964 Yıldızspor maçını kazanarak ilk yarıyı güçlü bir şekilde tamamlamak istiyoruz. Yönetim ve teknik kadro olarak Süper Amatör Lig’e yükselme hedefimiz var. Devre arasını iyi değerlendirip, ikinci yarıda oynayacağımız maçları kazanarak bu hedefe ulaşmayı planlıyoruz” dedi.

Aldanmaz, takımın moral ve motivasyonunun yüksek olduğunu belirterek, oyuncuların galibiyet için büyük bir istekle hazırlandığını dile getirdi. Yenikarpuzluspor’un kritik mücadelede alacağı sonuç, ligin ikinci yarısındaki sıralama ve şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyebilir.