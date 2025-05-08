Yenice Kaymakamlığı himayelerinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Müftülüğü iş birliğiyle ilçede Filistin yararına yönelik yardım kampanyası düzenlendi.
Çanakkale’nin Yenice ilçesinde Yenice Kaymakamlığı himayelerinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Müftülüğü iş birliğiyle Filistin yararına yönelik yardım kampanyası organize edildi. İlçede yaşayan vatandaşlar düzenlenen etkinliğe yoğun ilgi gösterdi. Yardım kampanyasında çeşit çeşit ürünler satışa sunuldu.
Yenice Kaymakamı Mehmet Can İrdelp, Filistin yararına yönelik düzenlenen yardım kampanyasını ziyaret etti.
Kaynak: İHA