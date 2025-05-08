Fethiye’de kamyon ile kamyonetin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Ovacık Mahallesi’nde meydana geldi. V.D. idaresindeki 06 BUL 621 plakalı kamyonet ile M.Y.B.’nin yönetimindeki belediyeye ait iş makinesi çarpıştı. Kazada kamyonet sürücüsü ile yanında yolcu olarak bulunan Y.Ç. yaralandı.

Kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.