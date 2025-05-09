Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Muhammet Bilal Macit, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Eğitim Konseyi Toplantısı’nın konuğu oldu. Bakan Yardımcısı Macit, mesleki eğitim konusunda yapılan protokollerin somut adımlarla desteklenmesinin önemli olduğunu belirterek, bu konuda öncü bir rol üstlenen Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’na teşekkür etti. Macit, yeni nesil meslekler için de 8 milyar liralık bir bütçe oluşturduklarını açıkladı.

BTSO Mutfak Akademi Uygulama Restoranında düzenlenen toplantıda, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Bilal Macit, BTSO Eğitim Konseyi üyeleri ve iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi. Toplantının açılışında konuşan BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Abidin Şakir Özen, mesleki eğitimin ülkenin üretim gücünü belirleyen stratejik bir konu olduğunu ifade etti. Dünyada teknoloji odaklı büyük bir dönüşümün yaşandığını belirten Özen, üretim modelleri ve iş gücü piyasasının da çok hızlı bir şekilde şekillendiğini kaydetti. Birçok geleneksel mesleğin ya tamamen yok olacağını ya da ciddi bir dönüşüme uğrayacağını işaret eden Özen, "Dolayısıyla mesleki eğitimi okul sıralarından ibaret görmek, bu sürecin potansiyelini sınırlar. Asıl başarı, eğitim ve üretimin el ele verdiği, sektörle iç içe geçmiş bir mesleki eğitim sistemini başarıyla uygulamaktan geçiyor. Bizler iş dünyası olarak en önemli yatırımı, insana yapılan yatırım, olarak görüyoruz. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası olarak bu bilinçle hareket ediyoruz." dedi.

"En fazla yatırım yapan kurumlardan biriyiz"

Abidin Şakir Özen, BTSO’nun mesleki eğitim ve gelişime en fazla yatırım yapan kurumlardan biri olduğunu belirterek, "Bursa’ya Yeniceabat ve Atıcılar’da iki önemli mesleki eğitim kampüsü kazandırdık. BUTGEM ile 2 binden fazla eğitim programı düzenleyerek 40 bini aşkın gencimize meslek kazandırdık. Son dönemde yaptığımız yatırımlarla BUTGEM, son teknoloji laboratuvarları ve uygulama atölyeleriyle mesleki eğitimin öncüsü olmaya devam ediyor. Ayrıca BUTGEM bünyesindeki Yeni Nesil Araçlar Mükemmeliyet Merkezi’nde otomotiv sektörüne nitelikli insan kaynağı yetiştiriyoruz. Mutfak Akademi ile hizmet sektöründe 11 farklı branşta her yıl ortalama 500 gencimizi sektörle buluşturuyoruz. Mesleki standartları yükseltmek için kurduğumuz MESYEB ise 110 farklı alanda ve 56 şehirde hizmet veriyor." dedi.

"Mesleki eğitime desteğimiz sürecek"

Mesleki eğitim konusunda Milli Eğitim Bakanlığı ile kapsamlı işbirlikleri yürüttüklerini de hatırlatan Abidin Şakir Özen, "2019 yılında Milli Eğitim Bakanlığımızla Mesleki ve Teknik Eğitim İşbirliği Protokolü imzalamıştık. Bu çerçevede çok önemli çalışmalar gerçekleştirdik. Geçtiğimiz Mart ayında da Meclis Toplantımızda, Milli Eğitim Bakanımız Sayın Yusuf Tekin’in katılımıyla Mesleki Eğitim İşbirliği protokolümüzü yeniledik. Bursa’da mesleki eğitime değer katan çalışmalarımıza devam edeceğiz." diye konuştu.

Yeni nesil mesleki eğitime 8 milyar liralık yatırım

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Muhammet Bilal Macit, eğitimde atılan her adımın önemli olduğunu ama asıl meselenin, somut sonuçlara dönüştürebilmek olduğunu söyledi. Bu noktada Türkiye’ye örnek projeleri geliştiren BTSO’ya teşekkür eden Macit, "Mesleki eğitim, sadece üretim yapan bir hat değil; sanayiyle birlikte kararlar aldığımız, ihtiyaçları belirlediğimiz ve gerekli adımları attığımız ortak bir alan. Artık sanayinin içinde okullar açıyor, sektörel mükemmeliyet merkezleri kuruyoruz. Öğretmenlerimizin sanayideki gelişmeleri yakından takip etmesini önemsiyoruz. Çünkü önce onlar sanayinin dinamiklerini bilmeli ki öğrencilere doğru aktarabilsin. Sanayinin desteği bizim için çok kıymetli. Bu yıl hayata geçirdiğimiz projemizle mesleki ve teknik okullarımızı alıştığımız geleneksel teknolojilerle değil, yapay zeka, sanal ve artırılmış gerçeklik gibi yeni teknolojilerle, 8 milyar liranın üzerinde bir bütçeyle donatıyoruz. Dünya hızla değişiyor. Bundan 100 yıl önce 50 dakika enerji üretmek için harcanan güçle bugün 50 yıl yetecek enerji üretebiliyoruz. Bu dönüşüme ayak uydurmamız şart. Mesleki eğitimde iyi bir noktadayız ama hep birlikte daha iyisini nasıl yapabileceğimizi konuşmalı, başarı hikayelerimizi artırmalı ve meslek liselerine yönelik algıyı değiştirmeliyiz. Çünkü burada sadece ara eleman yetiştirmiyor, geleceğin sanayicilerini ve liderlerini de yetiştiriyoruz." dedi.

"Bursa Türkiye için rol model"

BTSO Eğitim Konseyi Başkanı Gıyasettin Bingöl de Bursa’nın mesleki eğitim konusunda öncü şehirler arasında olduğunu söyledi. Bursa’nın mesleki eğitimde çok güçlü bir noktaya geldiğini belirten Bingöl, "Bursa Uludağ Üniversitesi’nin meslek yüksek okulunda 22 bin öğrencimiz var. Bu sayı ülkemizdeki üniversitelerin yüzde 60’ında fazla bir nüfus demek. Ancak Bursa’ya bu da yetmiyor. Çünkü sanayimiz hızlı bir şekilde büyüyor. Bursa’ya hak ettiği ölçüde önem verilirse Bursa Türkiye’ye model olur. Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın İbrahim Burkay’ın da ifade ettiği gibi, Bursa büyürse Türkiye büyür." diye konuştu.

Toplantıya Bursa Vali Yardımcısı Kadir Sertel Otcu, Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alireisoğlu, BTSO Eğitim Konseyi Üyeleri ile sektör temsilcileri katıldı.