Hendek Sağlıklı Hayat Merkezi, meme kanseri taramalarında kullanılmak üzere alınan yeni mamografi cihazıyla hizmet vermeye başladı.

Sakarya İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Kayhan Özdemir, Hendek ilçesinde gerçekleştirdiği ziyaretler çerçevesinde Hendek İlçe Sağlık Müdürlüğü, 3 Nolu Aile Sağlığı Merkezi ve Sağlıklı Hayat Merkezi’ni gezerek yeni cihazla ilgili bilgi aldı. Merkezlerde görev yapan sağlık personeliyle bir araya gelen ve vatandaşların sağlık hizmetleriyle ilgili görüşlerini de dinleyen Özdemir, taramaların erken teşhis açısından önemine vurgu yaptı.