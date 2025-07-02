Yunusemre Belediyesi, vatandaşların daha güzel ve temiz bir şehirde yaşaması amacıyla ilçedeki park ve bahçelerde bakım, onarım ve temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmaları yerinde inceleyen Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, "Yunusemre’de yaşam temiz ve güzel olacak" dedi.

İlçedeki park ve bahçe bakım çalışması başlatan Yunusemre Belediyesi, çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında, 75. Yıl Mahallesi’nde Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ortak bir çalışma yürütüyor. Bu kapsamda oyun gruplarında tamir ve bakım yapılırken; kaldırımlarda ot temizliği, çim biçme, ağaç budama ve genel temizlik faaliyetleri de gerçekleştiriliyor. Yaz ayları boyunca sürmesi planlanan çalışmalar her gün farklı bir mahallede uygulanacak. Çalışmaları yakından takip eden Başkan Balaban, yürütülen faaliyete ilişkin bilgi verdi.

‘Yunusemre temiz ve güzel olacak’

Başkan Balaban açıklamasında, "Park ve Bahçeler ile Temizlik İşleri Müdürlüklerimizin hafta başından bu yana yürüttüğü ortak çalışma 75. Yıl Mahalle’mizde devam ediyor. Yaz boyunca her gün farklı bir mahallede ekiplerimiz görev yapacak. Önce park ve bahçeler ekibimiz otları temizleyip ağaçları budayacak, ardından temizlik işleri ekiplerimiz genel temizliği gerçekleştirecek. Böylece temiz bir Yunusemre, temiz bir yaşam mümkün olacak. Yaz sıcağında büyük bir özveriyle çalışan tüm idari personelimize ve saha ekiplerimize teşekkür ediyorum. Herkesin emeğine sağlık. Yunusemre’de yaşam temiz ve güzel olacak" ifadelerini kullandı.