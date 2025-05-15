Muğla’nın Menteşe ilçesine bağlı Yemişendere Mahallesi’nde, örtü altı sebze üretimi yapan çiftçilere yönelik bilgilendirme ve kontrol çalışmaları gerçekleştirildi.

Menteşe İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik ekipleri, Yemişendere Mahallesi’nde örtü altı sebze üretimi yapılan alanlarda saha çalışması gerçekleştirdi. Üretim alanlarında yapılan kontroller kapsamında, seralarda bitki gelişimi, bakım uygulamaları ve mevcut hastalık durumları yerinde incelendi. Ekipler, çiftçilere bitki besleme programları, bakım teknikleri ve hastalıklarla mücadele yöntemleri konusunda ayrıntılı bilgilendirmelerde bulundu. Ayrıca verimliliği artırmaya ve ürün kalitesini yükseltmeye yönelik tavsiyelerde bulunuldu. Yapılan açıklamada, üreticilere yönelik bu tür teknik destek ziyaretlerinin sezon boyunca devam edeceği ve sürdürülebilir tarımın teşvik edileceği belirtildi.

Menteşe İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, üreticilerin bilinçli tarım uygulamalarına yönlendirilmesinin hem bölge hem de ülke tarımı açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.