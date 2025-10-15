Yemeksepeti, pazarlama ve iletişim dünyasının önemli ödül törenlerinden The Hammers Awards’ta 5 ödül birden kazandı. Şirket, projeleriyle iki Altın, iki Gümüş ve bir Bronz ödül kazandı.

Türkiye’deki şirketlerin ekip başarılarını ödüllendiren The Hammers Awards, bu yıl da sektörün en iyilerini bir araya getirdi. Alanında uzman jüri üyelerinin değerlendirmeleriyle sonuçlanan yarışmada Yemeksepeti; pazarlamadan halkla ilişkilere, marka deneyiminden sadakat programlarına kadar geniş bir yelpazede yürüttüğü projelerle öne çıktı.

Pazarlama ve marka deneyiminde başarı

Yemeksepeti, The Hammers Awards’ta iki farklı projeyle Altın ödüle layık görüldü. "Yemeksepeti ile Keyfin Yerine Gelsin" kampanyası, Marka Deneyimi, Medya ve İçerik Bölümü’nde "Entegre Medyayı En İyi Kullanan Ekip" kategorisinde Altın ödülün sahibi oldu. Ayrıca, "Sepette100 ile Keyfin Yerine Gelsin" projesi ise Sektörel Kategoriler bölümünde "E-ticaret Sektöründe En İyi Pazarlama Ekibi" seçilerek ikinci Altın ödülü getirdi.

Halkla ilişkiler ve içerik pazarlaması alanındaki projelere iki Gümüş ödül

Marka, halkla ilişkiler ve içerik pazarlaması alanlarındaki projeleriyle iki Gümüş ödül kazandı. Kamuoyunda geniş yankı uyandıran "Yemeksepeti Keyif Haritası Araştırması ve Basın Gezisi", "En İyi PR Ekibi" kategorisinde Gümüş ödülle taçlandırıldı. Markanın önemli projelerinden biri olan ve büyük beğeni toplayan "Fav İkonu Dönere Dönüşüyor!" çalışması ise "En İyi İçerikle Pazarlama Ekibi" kategorisinde Gümüş ödülün sahibi oldu.

Sadakat programı YeClub’a Bronz ödül

Sadakat programı "YeClub", Yemeksepeti’ne bir diğer ödülü daha getirdi. Marka Deneyimi, Medya ve İçerik Bölümü altında değerlendirilen program, "En İyi Sadakat Programı Ekibi" kategorisinde Bronz ödüle layık görüldü.