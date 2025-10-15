Karacabey Meslek Yüksekokulu’nda düzenlenen ’Kariyer Günleri’ çerçevesinde Yankı Yemek ve Catering, öğrencilerle buluşarak sektörel deneyimlerini paylaştı.

Karacabey Meslek Yüksekokulu Gıda İşleme Bölümü tarafından Öğr. Gör. Nihal Kanat, Öğr. Gör. Dr. Kader Çetin ve Öğr. Gör. Cumhur Berberoğlu’nun koordinasyonunda düzenlenen ’Kariyer Günleri’ etkinlikleri, gıda sektörünün önde gelen firmalarını öğrencilerle buluşturdu. Etkinlikte yer alan firmalardan Yankı Yemek ve Catering, 35 yılı aşan tecrübesiyle öğrencilere ilham veren bir sunum gerçekleştirdi.

Yankı Yemek ve Catering’i temsilen Genel Müdür Yardımcısı Leman Yurttaş ve Satış-Pazarlama Müdürü Selime Özdemir, gıda sektöründeki gelişmeler, toplu yemek hizmetlerinde kalite standartları, hijyen, gıda güvenliği ve sürdürülebilir üretim konularında kapsamlı bir sunum yaptı. Yurttaş, gıda sektöründe kalite ve güvenliğin önemine vurgu yaparak, Yankı Yemek’in bu alanlarda örnek gösterilen uygulamalarını paylaştı.

Sunumda öğrenciler, toplu yemek sektöründe yer alabilecekleri çalışma alanları, kariyer fırsatları ve mesleki gelişim yolları hakkında bilgi edindi. Etkinliğin sonunda gerçekleştirilen soru-cevap bölümünde, öğrenciler sektörün geleceğine, staj imkânlarına ve istihdam imkanlarına dair sorular yöneltti.

Program sonunda, Yankı Yemek yöneticilerine katkılarından dolayı Öğr. Gör. Nihal Kanat ve Öğr. Gör. Dr. Kader Çetin tarafından teşekkür belgeleri takdim edildi. Etkinlik, öğrencilerin gıda sektörünü yakından tanımalarına, profesyonel yaşama dair bilgi edinmelerine ve iş dünyasıyla doğrudan iletişim kurmalarına imkan sağladı.