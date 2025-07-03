Bingöl’ün Yedisu Kaymakamlığınca başlatılan alt ve üstyapı çalışmaları devam ediyor.

Yedisu Kaymakamlığı tarafında KÖYDES Projesi kapsamında yürütülen çalışmaları devam ediyor. KÖYDES Projesi kapsamında Gelinpertek köyü Çiçekli mezrasında mezra yolu bakım ve onarım çalışması, Eskibalta köyünde arazi sulama kanalı bakım ve onarımı, Güzgülü köyünde ise kanalizasyon bakım ve onarım çalışmaları başarıyla tamamlandı.

İlçe altyapısını güçlendirmeye yönelik bu çalışmaların dikkatli ve özverili bir şekilde aralıksız devam edeceği kaydedildi.