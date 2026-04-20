Yedi Başak İnsani Yardım Derneği, 2026 yılı kurban organizasyonuna ilişkin kapsamlı planlamasını kamuoyuyla paylaştı. 'Kurbanım Kardeşime' sloganıyla yürütülecek olan kampanya kapsamınd, Türkiye'den Gazze'ye, Afrika'dan Asya'ya kadar uzanan 23 ülkede yüz binlerce ihtiyaç sahibine ulaşılması hedefleniyor.

Yedi Başak İnsani Yardım Derneği'nin 2026 yılı kurban organizasyonunda lojistik çeşitlilik ön plana çıkarken, bağışçılara bölgelerin güncel ihtiyaçlarına göre farklı seçenekler sunulmaktadır. Bu kapsamda belirlenen hisse bedellerine göre; kurban emanetleri Afrika ülkelerinde 5 bin 500 TL, Sudan ve Asya ülkelerinde ise 7 bin 500 TL bedelle ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmaktadır. Operasyonel çözümlerin ön planda olduğu Filistin Kampları ve Suriye'de dondurulmuş et projesi kapsamında hisse bedeli 7 bin 500 TL olarak uygulanırken, Gazze'nin zorlu şartlarına özel olarak sürdürülen konserve et projesi için bedel 10 bin 500 TL olarak belirlenmiştir. Türkiye ve Balkanlar coğrafyasında gerçekleştirilecek kesimler için ise hisse bedeli 15 bin TL olarak kamuoyuna duyurulmuştur.

Gazze için konserve kurban modeli

Gazze'deki insani kriz ve abluka şartlarını dikkate alan dernek, bölgeye yardımlarını kesintisiz sürdürüyor. Geçen yıl başarıyla uygulanan özel üretim modeli bu yıl da devam ettiriliyor. Hindistan'da İslami usullere göre kesilen kurban etleri, hijyenik şartlarda konservelenerek yüksek besleyici değeriyle birlikte Gazzelilere güvenli bir şekilde ulaştırılıyor.

Afrika'nın 11 ülkesinde kapsamlı kurban seferberliği

Yedi Başak, 2026 yılında Afrika kıtasındaki operasyonlarını en geniş seviyeye taşıyor. Çad, Nijer, Somali, Mali, Malavi ve Sudan başta olmak üzere 11 farklı Afrika ülkesinde eş zamanlı kesim ve dağıtım yapılacak. Afrika'nın en ücra köylerine kadar ulaşacak olan ekipler, savaş ve kuraklık nedeniyle gıdaya erişimi kısıtlı olan on binlerce aile için bayram sevincini kalıcı bir kardeşliğe dönüştürmeyi hedefliyor.

Filistin kampları ve Suriye'de dondurulmuş et çözümü

Lübnan ve Suriye'deki Filistinli mülteciler ile Suriye'deki kamp bölgelerinde yaşayan ihtiyaç sahipleri için dondurulmuş et projesi hayata geçiriliyor. Güvenli bölgelerde kesilen kurbanlar, besin değerini koruması adına dondurularak özel lojistik araçlarla kamplara sevk ediliyor. Bu yöntemle mülteci ailelere sağlıklı ve taze gıda desteği sunuluyor.

23 ülkede şeffaf ve güvenilir organizasyon

Yedi Başak, kurban organizasyonunu yalnızca bir yardım faaliyeti olarak değil, büyük bir sorumlulukla yürütülen ibadet hizmeti olarak ele alıyor. Organizasyonun her aşamasında İslami kurallar ve şeffaflık ön planda tutuluyor. Afrika'dan Asya'ya kadar tüm bölgelerde kurbanlıklar önceden titizlikle seçiliyor. Bayramın birinci günü namaz sonrası başlayan kesim işlemleri, bağışçılara anlık SMS bilgilendirmesi ile duyuruluyor. Ayrıca, her vekalet sahibi için özel olarak hazırlanan kesim video kayıtları, ibadetin şeffaf bir şekilde takibini sağlıyor.

Kurban, merhametin ve kardeşliğin davetidir

Yedi Başak Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Yıldırım, kurban ibadetinin yalnızca dini bir yükümlülük değil aynı zamanda merhamet, paylaşma ve dayanışma çağrısı olduğunu ifade ederek, 'Kurban ibadeti gönüller arasında kurulan köprüdür. Biz sadece et değil; sevgi ve dayanışma ulaştırıyoruz. Bugün dünyanın dört bir yanında kardeşlerimiz bin bir türlü zorluk içinde yaşam mücadelesi veriyor. Bizler bu ibadeti eda ederken onların yanında olduğumuzu da göstermeliyiz' dedi.

Ayrıca Yıldırım, kurban vesilesiyle sahada görev yapan ekiplerin, Türkiye'nin merhamet ve kardeşlik selamını uzaklardaki mazlumlara ulaştırdığını belirterek, 'Bu yıl da yüz binlerce kardeşimizin gönlüne iyilikle dokunacağız. Mazlum kardeşlerimizi unutmuyoruz. Bu yolculukta bizlere güvenen tüm bağışçılarımıza gönülden teşekkür ediyorum' açıklamasında bulundu.

Bağış yöntemleri ve iletişim

Hayırseverler, kurban vekaletlerini www.yedibasak.org.tr üzerinden online olarak, banka hesapları üzerinden EFT/Havale yoluyla veya 0553 886 77 77 numaralı çağrı merkezi aracılığıyla kolaylıkla gerçekleştirebilirler.