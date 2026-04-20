Medical Point Gaziantep Hastanesi, hastalarına modern ve etkili tedavi seçenekleri sunmak amacıyla FDA onaylı Transkraniyal Manyetik Stimülasyon (TMS) cihazını hizmete aldı.

Yeni cihazlar özellikle nörolojik ve psikiyatrik hastalıklarla mücadele eden bireyler için umut verici bir alternatif olarak öne çıkıyor.

TMS nedir ve kimler için uygundur

Transkraniyal Manyetik Stimülasyon (TMS), manyetik alanlar aracılığıyla beynin belirli bölgelerini hedefleyerek sinir hücrelerinin aktivitesini modüle etmeyi amaçlayan, non-invaziv (ameliyatsız) bir tedavi yöntemidir. İlaç dışı bir seçenek olarak değerlendirilen TMS, klinik rehberler ve bilimsel çalışmalar doğrultusunda, özellikle tedaviye yeterli yanıt alınamayan bazı psikiyatrik durumlarda kullanılabiliyor.

TMS uygulaması; başta depresyon olmak üzere, anksiyete bozuklukları ve obsesif-kompulsif bozukluk gibi psikiyatrik hastalıklarda, uygun hasta gruplarında ve uzman hekim değerlendirmesi sonrası tedavi seçenekleri arasında yer alıyor. Bunun yanı sıra nöroloji alanında; migren, kronik ağrı sendromları ve bazı nörolojik rehabilitasyon süreçlerinde destekleyici bir yöntem olarak kullanımına yönelik bilimsel çalışmalar ve klinik uygulamalar bulunuyor.

Tedavinin Nöroloji Kliniğinde uygulama süreci nöroloji alanında uzman hekimler tarafından uygulanıyor. Tedavi, hastanın nörolojik değerlendirmesi sonrasında kişiye özel olarak planlanıyor. Seanslar genellikle haftada 4-5 gün olacak şekilde düzenlenirken ortalama 4-6 hafta sürüyor.

Medical Point Gaziantep Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Hayrullah Kubba hastanede uygulanmaya başlayan yeni tedavi yöntemi hakkında, 'Modern tıbbın sunduğu ileri teknolojileri hastalarımızla buluşturmak önceliklerimiz arasındadır. FDA onaylı TMS cihazımız sayesinde özellikle tedaviye dirençli vakalarda etkili ve güvenli bir alternatif sunuyoruz. Amacımız, hastalarımızın tedavi sürecini daha konforlu hale getirerek yaşam kalitelerini artırmaktır. Hasta Odaklı Nörolojik Yaklaşım sağlayan bu yatırım, yalnızca teknolojik bir gelişme değil; aynı zamanda hasta odaklı yaklaşımın güçlü bir göstergesidir' dedi.