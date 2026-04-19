Gaziantep Kent Konseyi Başkanı Yusuf Erdem Güzelbey, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonunda Turizm başlığıyla gerçekleştirilen 6. Dönem 3. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, geçen hafta önce Şanlıurfa, ardından Kahramanmaraş'ta yaşanan okul saldırılarına dikkati çekti.

Türkiye'de son yıllarda çok maalesef insanları derinden sarsan bazı kırılma noktalarının meydana geldiğini ifade eden Güzelbey, ''Ülkemizde maalesef devamlı bizleri üzen ve mateme sürükleyen olaylarla karşı karşıyayız. Pandemi dünya ölçeğindeydi. Deprem de dünya ölçeğindeydi. Kartalkaya yine büyük acı bir faciaydı. Bu kırılmaları yaşarken bence en büyük kırılmayı da bu hafta yaşadık. Bu kırılma, okulda yaşanan olay bize şunu gösterdi ki; bizim özellikle bizim bu sosyal çöküşü tekrar ele almamız gerekiyor. Deprem de esasında sosyal çöküşün bir eseriydi. Yapıların bir kısmı sağlam, bir kısmı yıkılmışsa, oradaki bir sosyal çürümenin hırsın kontrolsüzlüğün sonucuydu. Yapmış olduklarımızı ve yapacaklarımızı, hepimiz gençlerimiz ve geleceğe daha iyi bir yaşam için yaparken. Gençlerin bu iletişim çağı sürecinde tek yönlü iletişim kurması bizlerle iletişimsizlik içerisinde olması ve bu yaşananlar bizi kaygıya sürüklüyor. Onları daha iyi duymamız gerekiyor. Onların seslerini daha iyi fark etmemiz gerekiyor. İletişimi ve bağı daha iyi kurmamız gerekiyor. Depremde enkaz altında sesimi duyan var mı? Haykırışıyla, bugün olan olayda da sosyal enkaz altında kalan gençlerimizin sesini duymamız gerekiyor' dedi.

Güzelbey, tüm kurumların, valiliğin, belediyelerin esas meselelerinin bu olduğunu dile getirerek, ''Hepimizin ortak bir zeminde buluştukça, konuştukça bunları ortak bir zeminde çözümleyeceğiz. Tabiki farklı fikirlerimiz olabilir. Kent Konseyi'nin en önemli noktası, farklı fikirlerin bir araya gelerek şehir için ne yapabilirizi konuşması. Bence en önemlisi, bizim kent konseylerinin var olma sebebi bu. Herkesin bir sesi var. Biz bu seslerin ortak havuzu olarak hep beraber bunu raporlarımızla, çalıştaylarımızla, etkinliklerimizle ses olmaya çalışıyoruz. Tabi ki burada bazı eleştiriler, sesler olacak. Ama bu seslerin yapıcı da olması gerekiyor. Bizler bu yapıcılık üzerinden şehrimizi inşa etmeliyiz. Şehrimiz de tüm kurumlarıyla bunu yerine getiren bir şehir' ifadelerini kullandı.

Kuruluşundan bugüne kadar kent konseyinde görev alan herkese teşekkür eden Güzelbey, bu dönemde hayata geçirdikleri bazı projeleri anlattı.

Her ay farklı konunun ele alındığı ''Kent Postası''ndan bahseden Güzelbey, ''Her ay farklı gruplarımızın raporlarına Kent Postası'nda yer veriyoruz. Aile çalışma grubunun raporu da gelecek ay yayınlanacak. Bu raporda Kahramanmaraş ve Şanlıurfa olayları olmadan olabilecekleri ön görerek yaşanmaması için ilgili bir öneri de vardı. ADA Projesi yani aile ile dayanışma ağı diye bir öneri proje var. Bu raporla birlikte sizlere ulaştırılacak' şeklinde konuştu.

Güzelbey, 2 yıllık süreçte 285 toplantı, 13 çalıştay, genel kurulları 1000' e yakın gönüllüyle beraber yaptıklarını, tüm STK ve odaların da katkı sunduğunu belirterek 'Gaziantep için ortak mücadeleye devam edelim' diye konuştu.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de, Kent Konseyinin hedefinde Gaziantep'e hizmet olduğunu söyledi. Fikirleri gönülden dinlemenin önemine değinen Şahin, ''Farklı fikirlerin çatışmasından hakikat oluşur. Biz böyle bir medeniyetten geliyoruz. Yüce peygamberimizin yönetim modeli de istişareydi. İstişare sünnettir. Bu salon bugün bunu başarıyor. Gönüllülüğü ben çok kıymetli buluyorum. Kent Konseyimizin tüm gönüllülerine teşekkür ediyorum. Kimin neyi varsa, bunu başkaları için faydalı kılmak çok önemli'' dedi.

Şahin, kendisinden önceki konuşmalarda söz alan başkanların imarla ilgili konuların gündeme geldiğini hatırlatarak, ''Belediye meclisine her ay 70 madde gelmesinden en çok ben rahatsızım. Ama şehrin hala 3'te 1'i, 1970'li yılların hızlı kentleşmesinden dolayı sanayi geliyor, çok hızlı bir şekilde kentleşmesi gerekiyor. Kimsenin suçu yok. O günün şartlarında Güneyşehir ve Kuzeyşehir planlansaydı, 3'te 1'i gecekondulaşmış bir alan olmayacaktı. Bunlar bir sonuç. Bu şehir küçük İstanbul. Her mahallesinde ayrı bir demografi, ayrı bir sosyoloji var. İyi yönetişim, doğru modelleme gerekiyor. İşte bu salondan gelen fikirlerle de biz bunu en az zararla götürmeye çalışıyoruz' ifadelerine yer verdi.

Fatma Şahin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Gazianteplilerin en önemli genetik kodunun vatanseverlik, cesurluk ve çalışkanlık olduğunu söylediğini hatırlatarak, 'Kırılma noktaları çok sert. Gerçekten Erdem başkan söyledi. Dünyanın en büyük depremlerinden çıktık. Çok ağır bir imtihandı. Hazreti Mevlana fikir dertte başlar diyor. O yüzden fikir kimden gelirse gelsin, doğru fikirse alıp, iyi yönetişimle sergilememiz 'Gaziantep Modeli'dir. Aslında bizi biz yapan da budur. Kapatmayla yasaklamayla olmuyor. Alternatifler sunmamız gerekiyor. B,C,D seçeneklerini sunmak için buradayız. Merhametin, şefkatin, adaletin yok olduğu bir dünyada yaşatmayı biz temsil edeceğiz. Biz böyle bir şehiriz. Bu olayların olduğu gün hiç uyumadım. Sabah geldim valiyi, emniyet müdürüyle görüştüm. Sonra Milli Eğitim Bakanını aradım. Dedim ki; okullarımızda parklarda yaptığımız gibi güvenli, yapay zeka destekli, istenmeyen bir olay olduğunda hemen aksiyon aldıran bir sistemi hayata geçirelim. Bu işe bütçe ayıracağım. Güvenli okul nasıl yapacağız bunu ele alacağız. Her okulu güvenli okul haline dönüştüreceğiz. Bunu kıymetli yavrularımız için uygulamak istiyoruz' dedi.

Turizm Çalışma Grubu Başkanı Doç. Dr. Metin Sürme, grup olarak, Gaziantep'in turizm potansiyeline, hedeflerine ve yapılması planlanan çalışmalara ilişkin hazırlanan turizm raporunun sunumunu gerçekleştirdi.

Ardından Gaziantep'teki gıda işletmelerinin hizmet kalitesini ve hijyen standartlarını yükseltmeyi hedefleyen ''Altın Yıldız Hijyen Rozeti'' Projesinin lansmanı yapıldı. Ardından genel kurulda Divan Heyeti seçildi.

Heyet, Kent Konseyleri Birliği 10. Dönem Başkanı Ekrem Aslan, Kent Konseyleri Birliği Yürütme Kurulu Başkan yardımcısı Necati Binici, Kent Konseyleri Birliği Basın Danışmanı Ökkeş Özekşi'den oluştu.

Kent Konseyi Genel Sekreteri Aybüken Yıldırım tarafından okunan faaliyet raporu, Sayman Yılmaz Kireç tarafından okunan mali tablo oy birliğiyle kabul edildi. Ardından açık oylamayla yapılan başkanlık seçiminde mevcut başkan Yusuf Erdem Güzelbey, tekrar seçilerek güven tazeledi. Güzelbey başkanlığındaki Gaziantep Kent Konseyi Yürütme Kurulu; Dr. Mehmet Berk, Funda Suran, Prof. Dr. Erdal Bay, Doç. Dr. Şafak Hengirmen, Beyhan Hıdıroğlu, Betül Bulguroğlu, Celil İyikesici, Ertuğrul Uzak, Esin Özgül, Fatma Karaoğlan, Gazanfer Sağlam, İbrahim Apa, Mehmet Semerci, Mehmet Yıldız, Mehmet Özdemir, Peykan Samlı, Yılmaz Kireç, Derya Düşün, Ahmet Parlak ve Sema Torun'dan oluştu.