Tomarza Tarım Kredi Kooperatifi Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi. Yapılan seçimde mevcut Başkan Savaş Tezcan, üyelerin desteğini alarak yeniden başkanlığa seçildi ve güven tazeledi.

Tomarza Kadın ve Gençlik Merkezi Salonu'nda yoğun katılımla başlayan genel kurul toplantısı, divan heyetinin seçilmesinin ardından saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Programda faaliyet raporu ile denetim raporları okunarak üyelerin oy birliği ile kabul edildi. Raporların görüşülmesinin ardından seçimlere geçildi. Tek liste ile gidilen seçimde mevcut başkan Savaş Tezcan yeniden başkanlığa seçilerek üyelerin güvenini bir kez daha kazandı. Yapılan seçim sonucunda Savaş Tezcan'ın başkanlığındaki yönetim kurulu listesinde Talat Karalar, İbrahim Yırtıcı, Kemal Gürbüz, Ali Uzun ve Kenan Kahraman yer aldı.

Genel kurulun ardından Başkan Savaş Tezcan; kendisine destek veren tüm kooperatif üyelerine teşekkür ederek Tomarza'daki çiftçilere hizmet etmeye devam edeceklerini ifade etti.