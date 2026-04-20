Kayseri Ticaret Borsası (KTB) ev sahipliğinde, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde kurbanlık piyasasına ilişkin değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda büyükbaş kesim ücreti 8 bin 500 TL, küçükbaş kesim ücreti ise 2 bin TL olarak tavsiye edildi.

Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış başkanlığında yapılan toplantıya Kayseri Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Ercan Aras, Kasaplar Odası Başkanı ve Veteriner Hekimler Odası Başkanı katıldı. Toplantıda alınan kararların tavsiye niteliğinde olduğu belirtilirken, piyasa koşullarına göre fiyatlarda değişiklik yaşanabileceği ifade edildi. Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış, Kurban Bayramı öncesinde piyasa düzeninin sağlanması ve hem üreticilerin hem de vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına sektör paydaşlarıyla birlikte hareket ettiklerini belirterek, alınan tavsiye fiyatlarının Kayseri için hayırlı olmasını temenni etti. Başkan Bağlamış; 'Amacımız üreticimizin emeğinin karşılığını alması ve vatandaşlarımızın kurban ibadetini güvenli ve sağlıklı şartlarda yerine getirebilmesidir. Bu doğrultuda tüm paydaşlarımızla birlikte ortak bir fiyat çerçevesi oluşturduk.' ifadelerini kullandı. Toplantıda hem üreticilerin emeğinin korunması hem de vatandaşların kurban ibadetini uygun şartlarda yerine getirebilmesi amacıyla Kayseri genelinde uygulanması tavsiye edilen kurbanlık fiyatları istişare edilerek şu şekilde belirlendi.

Büyükbaş Kurbanlık Tavsiye Fiyatları

Büyükbaş erkek canlı kilogram fiyatı: 450 TL

Damızlık vasfını yitirmiş düve canlı kilogram fiyatı: 425 TL

Damızlık vasfını yitirmiş dişi sığır canlı kilogram fiyatı: 350 TL

Büyükbaş kesim ücreti: 8.500 TL

Büyükbaş detaylı parçalama ücreti: 8.500 TL

Büyükbaş hisse bedeli: 35.000 TL - 50.000 TL

Küçükbaş Kurbanlık Tavsiye Fiyatları

Küçükbaş erkek canlı kilogram fiyatı: 400 TL

Damızlık vasfını yitirmiş dişi küçükbaş canlı kilogram fiyatı: 350 TL

Küçükbaş kesim ücreti: 2.000 TL

Küçükbaş detaylı parçalama ücreti: 2.000 TL

Küçükbaş kurbanlık fiyatı: 25.000 TL - 35.000 TL

Ek Hizmetler

Kıyma çekim ücreti: 20 TL

Sucuk dolum ücreti (kg): 20 TL