Araban Ziraat Odası ve Araban Sarımsak Üretici Birliği Başkanı Hasan Altun, 19 Nisan Sarımak Günü'nde açıklanan dünyanın en iyi sarımsakları listesinde Türkiye'den AB Tescilli Araban Sarımsağının 5'inci sırada yer aldığını söyledi.

Sarımsakta büyük başarı elde edildiğini söyleyen Hasan Altun, 'Gastronomi dünyasının 'rehberi' olarak kabul edilen Taste Atlas, merakla beklenen dünyanın en iyi sarımsakları listesini güncelledi. 17 çeşidin yer aldığı dev listede Türkiye, AB Tescilli Araban Sarımsağı lezzetiyle dünya devlerini geride bırakarak zirveye ortak oldu. Fransa, İtalya, İspanya ve Çin gibi ülkeler listeye çok sayıda sarımsak türü sokarken, Türkiye'nin iki güçlü temsilciyle ilk sıralarda yer alması dikkat çekti. Listenin birinci sırasında Çin'in Jinxiang sarımsağı yer aldı. İkinci sırada İspanya'dan Ajo Morado de Las Pedroeras bulunurken, üçüncü sırayı Türkiye'nin Taşköprü sarımsağı aldı. Listede Türkiye adına yer alan bir diğer ürün ise Gaziantep'in Araban ilçesinde, Araban Ovası'nın verimli topraklarında bilinçli üreticiler tarafından yetiştirilen Avrupa Birliği (AB) Tescilli Araban sarımsağımız oldu. Dünya devleri arasında beşinci sırada yer alan Araban sarımsağı, iri yapısı ve yoğun aroması, uzun dapolama süresiyle dikkat çekiyor. Fransa ve İtalya, listeye en fazla sarımsak çeşidi sokan ülkeler arasında yer aldı. Aglio di Voghiera, Aglione di Valdichiana ve Ail blanc de Lomagne gibi türler gastronomi dünyasında öne çıkan ürünler arasında bulunuyor. İspanya, Hırvatistan ve Sırbistan gibi ülkeler de yerel üretimleriyle listede kendine yer buldu. Araban Sarımsağının dünyadaki sarımsak üretici ülkelerin arasında 5'inci sırada yer alması, bölgenin yıllardır süren üretim geleneğinin ve iklim avantajının bir sonucu olarak değerlendiriliyor. Avrupa Birliği (AB) Tesciline sahip olan ürün, iri diş yapısı, güçlü aromasıyla diğer sarımsak türlerinden ayrılıyor. Yalnızca Türkiye'de değil, uluslararası pazarda da talep gören AB Tescilli Araban sarımsağı, ülke, bölge ve ilçe ekonomisine önemli katkı sağlıyor. Bu özel günde açıklanan liste, Türkiye'nin özellikle Araban Sarımsağı ile dünya sahnesindeki güçlü konumunu bir kez daha tescillemiş oldu'' ifadelerine yer verdi.