Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (GİBTÜ), önemli bir konferansa daha ev sahipliği yaptı. 2. ve 3. Dönem Kamu Başdenetçisi Avukat Şeref Malkoç 'Türkiye'nin 21. Yüzyıl Hedefleri ve Ortadoğu'da Barış' başlığıyla düzenlenen programda, 'Siyonizm demek İsrail demektir. İran, Lübnan ve Filistin'e yönelik yayılmacı saldırganlığın arkasında İsrail'in Arz-ı Mev'ud inancı, yani Nil Nehri'nden Fırat Nehri'ne kadar uzanan coğrafyaya sahip olma inancı yatmaktadır' ifadelerini kulandı.

Rektörlük Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlik, akademisyenler, öğrenciler ve davetlilerin yoğun ilgisiyle gerçekleşti. Programın açılış konuşmasını GİBTÜ Rektörü Prof. Dr. Şehmus Demir konuşmasında üniversitelerin yalnızca bilimsel üretim merkezleri değil, aynı zamanda toplumsal ve küresel meselelerin ele alındığı önemli platformlar olduğuna dikkat çekti.

Rektör Demir, 'Günümüz dünyasında barış, adalet ve istikrarın sağlanması; güçlü bir vizyon, sağduyulu liderlik ve uluslararası iş birliği gerektirmektedir. Türkiye, sahip olduğu geçmiş birikim ve stratejik konumuyla bu süreçte önemli bir rol üstlenmektedir. Üniversiteler olarak bizler de bu vizyonun akademik boyutunu güçlendirmekle sorumluyuz' dedi.

'Türkiye'nin küresel ölçekte artan etkisine dikkat çekti'

Konferansta konuşan Avukat Şeref Malkoç ise Türkiye'nin 21. yüzyıldaki hedeflerini çok boyutlu bir perspektifle ele aldı. Türkiye'nin küresel ölçekte artan etkisine dikkat çeken Malkoç, Ortadoğu'da kalıcı barışın sağlanabilmesi için adalet, insan hakları ve güçlü diplomasi vurgusu yaptı. Kamu denetçiliği tecrübesinden örnekler paylaşan Malkoç, devlet ile vatandaş arasındaki güvenin güçlendirilmesinin, iç barışın en temel unsurlarından biri olduğunu ifade etti. Küresel güç dengeleri, bölgesel çatışmalar ve arka plan üzerine değerlendirmelerde bulunan Malkoç, özellikle Ortadoğu'da yaşanan savaşların nedenlerine dikkat çekti.

'İslam'ı, Müslümanlığı yok etmek istiyorlar'

Malkoç, konuşmasında dünyadaki gelişmelerin iyi analiz edilmesi gerektiğini belirterek, savaşların ağır insani sonuçlar doğurduğunu ifade etti. Ortadoğu'daki çatışmaların arka planında emperyalizm ve Siyonizm'in bulunduğunu savunan Malkoç, İsrail'in bölgedeki politikalarına yönelik eleştirilerde bulundu. Malkoç, ' İslam'ı, Müslümanlığı yok etmek istiyorlar. Müslümanları köle yapmak istiyorlar. Dünyadaki petrol, madenler ve doğalgaz zenginliklerinin yüzde 60'tan fazlası İslam coğrafyasında. Dünyanın en genç nüfusu Müslümanlarda. Dünyanın en stratejik konumu Müslümanlarda. Bu dünyada olanları anlamak için emperyalizmi bilmek, Siyonizm'i tanımak gerekiyor. ABD'deki o çirkin Epstein olayından, Filistin-İran savaşına, dünyadaki para olaylarına varıncaya kadar hepsinin arkasında emperyalizm ve Siyonizm vardır. Emperyalizm bugün Avrupa'dadır, ABD'dir. Siyonizm demek İsrail demektir. İran, Lübnan ve Filistin'e yönelik yayılmacı saldırganlığın arkasında İsrail'in Arz-ı Mev'ud inancı, yani Nil Nehri'nden Fırat Nehri'ne kadar uzanan coğrafyaya sahip olma inancı yatmaktadır. Tevrat'ta yaradılış bölümünde 'Mısır Irmağı'ndan büyük Fırat Irmağı'na kadar uzanan bu toprakları senin soyuna vereceğim' vaadine inanırlar. Ve yine Tevrat'ta; 'Ancak Tanrı'nın sana miras olarak vereceği bu topraklarda, soluk alan hiçbir canlıyı sağ bırakmayacaksın. Onların tamamını yok edeceksin' denir. Siyonistler buna inanmaktadır ve onun için Filistin'e, Gazze'ye, Lübnan'a, İran'a her yere saldırmaktadır' ifadelerini kullandı.

ABD ve İsrail'in bölgedeki politikalarını eleştirdi

Süreç üzerinden değerlendirmeler yapan Malkoç, medeniyetlerin yükseliş ve çöküş döngüsüne değinerek, İslam medeniyetinin geçmişte dünya barışına ve adaletine önemli katkılar sunduğunu söyledi. Avrupa'nın sömürgecilik faaliyetleriyle güç kazandığını ifade eden Malkoç, Osmanlı'nın bu süreçte direnişin sembolü olduğunu belirtti. Güncel gelişmelere de değinen Malkoç, Ortadoğu'daki çatışmaların küresel güç mücadeleleriyle bağlantılı olduğunu dile getirerek, özellikle ABD ve İsrail'in bölgedeki politikalarını eleştirdi. Bölgedeki savaşların yayılma riskine dikkat çeken Malkoç, Türkiye'nin barışın sağlanması adına aktif bir rol üstlendiğini ifade etti. Türkiye'nin son yıllarda siyasi ve askeri alanda önemli bir güç haline geldiğini belirten Malkoç, savunma sanayisindeki gelişmelere ve dış politikadaki etkinliğe dikkat çekti. Türkiye'nin bölgesel barışın anahtar ülkelerinden biri olduğunu vurgulayan Malkoç, Filistin meselesi başta olmak üzere birçok konuda çözüm odaklı politikalar izlendiğini söyledi.

Gençlere de seslenen Malkoç, Türkiye'nin geleceğinin bilinçli ve donanımlı nesillerle şekilleneceğini ifade ederek, öğrencilerin kendilerini her alanda geliştirmeleri gerektiğini vurguladı. Program, soru-cevap bölümünün ardından günün anısına hediye takdimiyle sona erdi.