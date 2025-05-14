Afyonkarahisar’da konumlanan Oruçoğlu Termal Otel, yaz tatilinde alternatif arayışında olan yerli ve yabancı misafirler için hem sağlık odaklı hem de dinlendirici bir seçenek olarak öne çıkıyor.

Oruçoğlu Termal Otel’in CMO-Pazarlama Başkanı Kerem Canarslanlar, geleneksel yaz tatili algısını değiştiren bu modelin sıcak yaz aylarında kalabalık sahil destinasyonlarından uzak durmak isteyen, aynı zamanda bedenini ve ruhunu yenilemek isteyen tatilciler için ideal bir çözüm sunduğunu ifade etti. Canarslanlar, "Türkiye’nin ilk 5 yıldızlı termal otellerinden biri olan Oruçoğlu Termal Otel, 110 bin metrekarelik geniş bir alanda, doğayla iç içe konumuyla dikkat çekiyor. Tesisin bünyesinde yer alan termal kaynaklar, yüksek mineral değerine sahip olmasıyla biliniyor. Bu kaynaklar, özellikle romatizmal rahatsızlıklar, kas ve iskelet sistemi sorunları, cilt problemleri ve dolaşım bozuklukları gibi birçok sağlık problemine destekleyici unsur olarak tercih ediliyor. Yaz aylarında serin sulara değil, şifalı sıcak sulara yönelen bilinçli tatilciler, burada hem tatilin keyfini çıkarıyor hem de sağlığına katkı sunuyor" dedi.

"SPA ve wellness birimi yaz döneminde de yoğun ilgi görüyor"

Oruçoğlu Termal Otel’in bünyesindeki SPA ve wellness birimi, yaz döneminde de kış döneminde olduğu gibi yoğun ilgi gördüğünü ifade eden Canarslanlar, "Volkanik taş terapileri, aromaterapi, selülit masajı, yosun bakımı ve oksijen cilt terapileri gibi modern uygulamaların yanı sıra geleneksel Türk hamamı da geniş bir kullanıcı kitlesine hitap ediyor.

Otelde yalnızca bireysel tatilcilere değil, ailelere de özel hizmet alanları sunuluyor. Kadın özel havuzlar, özel aile banyoları, çocuklara yönelik oyun parkları ve eğlenceli aktiviteler sayesinde ailece tatil yapmanın tüm şartları sağlanıyor. Ayrıca sağlıklı yaşam konseptine uygun olarak hazırlanan açık büfe menüler, geleneksel Afyon mutfağıyla birleşerek misafirlere yöresel tatları da deneyimleme imkânı veriyor" dedi.

"Tesisimiz Avrupa’dan gelen turistlerin ilgisini çekiyor"

Termal turizmin yalnızca ileri yaş gruplarına yönelik olmadığına dikkat çeken Canarslanlar açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Genç nüfusun da bu alana giderek artan bir ilgi gösterdiğini vurguluyor. Aktif yaşam tarzına sahip bireyler, spor sonrası iyileşme süreçlerinde ya da yıl boyunca biriken fiziksel yorgunluğu atmak adına termal oteller tercih ediliyor. Oruçoğlu Termal Otel’in bu kapsamda sunduğu modern fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamaları, sağlıklı yaşamı öncelik haline getiren genç bireylerin ilgisini çekiyor.

Sağlık turizmine yönelik atılan adımlar kapsamında Kaplıca Yetki Belgesi’ne sahip olan otel, yalnızca yurt içi değil, aynı zamanda uluslararası düzeyde de hizmet vermeye hazırlanıyor. Özellikle Avrupa’dan gelen turistlerin ilgisini çeken tesis, Afyonkarahisar’ın sağlık turizmindeki rolünü güçlendiriyor. Ulaşım kolaylığı, güçlü altyapısı ve doğal kaynaklarıyla bölge, hem tatil hem de tedavi odaklı ziyaretçiler için cazip hale geliyor."

"Afyonkarahisar yaz döneminde serinletici ve sağlıklı bir alternatif olarak öne çıkıyor"

Yaz döneminde artan taleple birlikte Oruçoğlu Termal Otel’in sadece bir konaklama noktası olmadığını vurgulayan Canarslanlar, "Sağlıklı yaşam, bedensel ve zihinsel yenilenme, ailece dinlenme ve kültürel deneyimlerin bir araya geldiği bütüncül bir yaşam alanına dönüşüyor. Termal kaynakların gücüyle desteklenen bu özel tesis, Afyonkarahisar’ı yaz tatilinde tercih edilir bir destinasyon haline getiriyor. Geleneksel anlayışın dışına çıkan tatilciler için termal konsept yılın en sıcak döneminde dahi serinletici ve sağlıklı bir alternatif olarak öne çıkıyor" diye konuştu.