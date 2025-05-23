Dahiliye ve Nefroloji Uzmanı Dr. Abdullah Erdem, özellikle hipertansiyon ve böbrek hastalarının sıcak havalarda çok dikkatli olmaları gerektiğini söyledi.

Yaz mevsiminde sıcaklar kendini göstermeye başlarken, kronik hastalıkları bulunan bireyler için riskli bir dönemin başladığı ifade edildi. Özel Mersin Ortadoğu Hastanesi Dahiliye ve İç Hastalıkları Uzmanı Abdullah Erdem, özellikle hipertansiyon ve böbrek hastalarının sıcak havalarda sağlıklarını koruyabilmeleri için dikkatli olmaları gerektiğini belirtti.

"Sıcak hava tansiyon dengesini bozabilir"

Erdem, yüksek sıcaklıkların vücuttaki sıvı ve elektrolit dengesini değiştirdiğini, bunun da özellikle hipertansiyon hastalarında ani tansiyon yükselmelerine ya da düşüşlerine yol açabileceğini ifade ederek, "Yaz aylarında artan sıvı kaybı, tansiyon hastalarında baş dönmesi, bayılma ve kalp krizi riskini artırabiliyor. Bu nedenle ilaç kullanım düzeni, sıvı alımı ve günlük aktiviteler mutlaka gözden geçirilmeli" dedi.

"Diyaliz hastaları sıvı tüketiminde aşırıya kaçmamalı"

Sıcak havalarda terlemeyle artan sıvı kaybının diyaliz hastalarında susuzluk hissini tetiklediğini ancak bu hastaların sıvı tüketimini doktorlarının önerdiği sınırlar içinde tutması gerektiğini vurgulayan Erdem, "Aşırı sıvı alımı, diyaliz hastalarında ödem, yüksek tansiyon ve nefes darlığı gibi ciddi sorunlara yol açabilir" diye konuştu.

"Hipertansiyon ve diyaliz hastalarına 5 önemli tavsiye"

Uzm. Dr. Abdullah Erdem, yaz mevsiminde bu hasta gruplarının sağlığını koruyabilmesi için uyarılarda bulunarak şu ifadeleri kullandı; "Sıvı alımınızı doktor önerisine göre ayarlayın. 11.00- 16.00 saatleri arasında dışarı çıkmamaya özen gösterin. İlaçlarınızı düzenli kullanın, kontrollerinizi aksatmayın. Tuz tüketimini azaltın, özellikle hazır ve tuzlu gıdalardan uzak durun. Serin ortamlarda kalın, açık renkli ve hafif kıyafetler tercih edin."

Her hastanın sıvı ve tuz ihtiyacının farklı olduğunu kaydeden Erdem, "Bu nedenle özellikle yaz aylarında bireysel tedavi planları gözden geçirilmeli, hastalar doktorlarıyla iletişim halinde kalmalıdır. Yaz aylarını sağlıklı geçirmek bilinçli davranışlarla mümkündür" ifadelerini kullandı.