By Ahmet Şahin İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Şahin, Ankara’daki yeni projeleri Şahin West’in tanıtımında sektörle ilgili açıklamalarda bulundu. Ahmet Şahin "Yatırımcılar muhtemel faiz indirimi sonrası gayrimenkule yönelecek ve şimdi alan kazanacak" dedi.

2024 ve 2025’in ilk yarısında konut kredi faizlerinin yüksek seyretmesinin konut talebini ciddi şekilde baskıladığına dikkati çeken By Ahmet Şahin İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Şahin, "Faiz indirimiyle birlikte yatırımcılar ve oturumcular yeniden alıma yönelebilir. Özellikle ilk defa ev alacaklar veya yatırım amacı güdenler harekete geçebilir. İnşaat maliyetleri hâlâ yüksek seyretmekte. Bu da arz tarafını zorlarken, yeni proje üretimini sınırlı tutuyor. 2024’ün ikinci yarısında yatay seyreden fiyatlar, bazı bölgelerde reel anlamda düşüş yaşadı. Ancak Ankara’da Etimesgut, Gölbaşı, İncek, Yaşamkent gibi gelişen bölgelerde, altyapı ve marka proje yatırımları nedeniyle fiyatlar daha dirençli seyretti. 2025 Temmuz sonrası faiz indirimiyle birlikte, özellikle bu bölgelerde yeniden fiyat artış eğilimi görülebilir. Eğer uzun vadeli yatırım veya kira getirisi hedefleniyorsa, şu anki durağan ortamdan faydalanarak alım yapmak mantıklı olabilir. Kısacası alan kazanır" ifadelerini kullandı.

Emlak Project’e değerlendirmelerde bulunan Ahmet Şahin, Şah İncek Projesi ile Ankara’da lüks konut kavramına yeni bir soluk getirdiklerini belirterek, yeni projeleri Şahin West Projesi ile bu vizyonun bir adım ötesine taşıyacaklarını belirtti. Şahin West projesinin konum itibarıyla Eskişehir Yolu cephesinde, Çankaya Üniversitesi’nin tam karşısında, Etimesgut-Yukarıyurtçu’nun gelişen aksında bulunduğunu söyleyen Ahmet Şahin, "Ulaşım ağlarının tam kesişim noktasında yer alması sayesinde, hem yatırım hem de oturum için eşsiz bir konum avantajı sunuyor. Projemizin yer aldığı Bölge, Ankara’nın gelişim aksında yer alıyor. Üniversite, ana arter gibi unsurlar birleşince; orta-uzun vadede ciddi değer artışı bekleniyor. Şahin West, sadece bir proje değil; Ankara’da modern yaşamın yeni tanımıdır. Yolların kesiştiği bu noktada, biz yeni bir yaşam kültürü inşa ediyoruz" ifadelerinikullandı.