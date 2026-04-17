MUSKİ Genel Müdürlüğü, Yatağan ilçesi Dere Mahallesi'nde uzun süredir yaşanan basınç sorunlarına kalıcı çözüm sağlamak amacıyla içme suyu hattı yenileme çalışmalarına başladı. Çalışmalar kapsamında bölgedeki abone bağlantıları da modernize edilerek vatandaşlara kesintisiz su temini sağlanması hedefleniyor

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın, kullanım ömrünü tamamlamış olan hatların yenilenerek basınç sorunlarının ortadan kaldırılıp kesintisiz içme suyu sağlanması yönündeki talimatları doğrultusunda yatırımlarını sürdüren Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü, çalışmalarını Yatağan'da sürdürüyor. Bu kapsamda, Dere Mahallesi Çamlık Caddesi 31 Sokakta kullanım ömrünü tamamlayan ve kireçlenme nedeniyle tıkanarak basınç düşüklüğüne yol açan eski şebeke hatları, modern ve dayanıklı altyapı sistemiyle yenileniyor.

Basınç sorununa kalıcı çözüm

MUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, Yatağan Dere Mahallesi Çamlık Caddesi 31 Sokak'ta gerçekleştirdikleri teknik incelemeler sonucunda ekonomik ömrünü tamamlayan ve sık arıza ile kesintilere neden olan eski içme suyu şebeke hatlarını modern, dayanıklı ve uzun ömürlü altyapı sistemleriyle yeniliyor. Yenileme çalışmalarıyla mahallede uzun süredir yaşanan basınç sorunlarının ortadan kaldırılması, arızalara daha hızlı müdahale edilmesi ve hizmet kalitesinin artırılması hedefleniyor. Aynı zamanda kayıp-kaçak oranlarının düşürülmesi ve vatandaşlara kesintisiz içme suyu ulaştırılması amaçlanıyor. Çalışmalar kapsamında 60 abonenin bağlantı hatları da yenilenerek sistem daha verimli ve sürdürülebilir hale getiriliyor. Yatağan Dere Mahallesi'nde etaplar halinde sürdürülen çalışmaların, Çamlık Caddesi 31 Sokak ve çevresinde başladıktan sonra ilerleyen süreçte farklı sokaklarda da devam etmesi planlanıyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte özellikle yaz aylarında yaşanan basınç düşüklüğü ve su kesintilerinin önüne geçilerek, bölgedeki altyapı sorunları kalıcı olarak çözüme kavuşturulacak.

Dere Mahallesi Muhtarı Zafer Çınar: 'Vatandaşlarımız kesintisiz suya ulaşacak'

Uzun süredir yaşanan basınç sorunlarının, MUSKİ ekiplerinin hızlı müdahalesiyle çözüme kavuşturulduğunu belirten Dere Mahallesi Muhtarı Zafer Çınar, 'Bulunduğumuz bölge yüksek kotta olduğu için özellikle iki katlı binaların üst katlarına su ulaşmıyordu. Bu durum çamaşır makineleri ve kombilerde sorunlara yol açıyor, vatandaşlarımızı zor durumda bırakıyordu. Hatta yanma gibi riskli durumlar da oluşuyordu. Kullanım ömrünü tamamlayan ve basınç sorunu oluşturan hatlarımız için MUSKİ Genel Müdürlüğü'ne dilekçemizi yazdık. Ekipler kısa sürede mahallemize gelerek gerekli incelemelerini yapıp müdahalede bulundular. Daha önceden 7. Sokak'ta yaşadığımız benzer sorun da dilekçemiz sonrası hızlı bir şekilde çözüme kavuşturulmuştu. Mahallemizde yapılan hat yenileme çalışmalarıyla birlikte yaşanan sorunlar çözüme kavuşacak ve vatandaşlarımız kesintisiz suya ulaşacak. Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras başta olmak üzere MUSKİ Genel Müdürümüz Yılmaz Şengül'e ve sahada görev yapan tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum' dedi.

Mahalle Sakinlerinden Muammer Kaya, 'Bizler için büyük rahatlama olacak'

Mahalledeki eski hatların dayanıklı ve modern hatlarla yenilenmesinden dolayı memnuniyetini dile getiren Dere Mahallesi sakinlerinden Muammer Kaya, 'Hatlarımı eski ve dayanıksızdı, çapları küçüktü. Bu yüzden mahallemizde su basıncı yetersizdi, özellikle ikinci katlara su çıkmıyor ve zaman zaman kesintiler yaşıyorduk. Evimiz ikinci katta olduğu için biz de ciddi sıkıntılar yaşadık. Çamaşır makinesi ve kombi gibi cihazlarda da sorunlar oluyordu. Özellikle hatlarımızın kireçlenmesiyle durum işin içinden çıkılmaz bir hal almıştı. Muhtarımızın girişimleri ve MUSKİ'ye yapılan başvurular sonucunda hat yenileme çalışmaları başlatıldı. Hatların yenilenmesi ve çaplarının büyütülmesiyle birlikte basınç sorununun ortadan kalkacak, bizler için büyük bir rahatlama olacak. Bu hizmeti bize sağlayan Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras'a ve MUSKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışan herkese teşekkürlerimi sunuyorum' dedi.