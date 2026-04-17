Muğla'nın Seydikemer ilçesine bağlı Seydiler Mahallesi Karatoplar mevkiinde mahsur kalan bir inek, ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, otlamak için arığa giren inek geri çıkamayarak bulunduğu yerde mahsur kaldı. 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verilmesi üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi Seydikemer itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, yaptıkları çalışma sonucunda ineği bulunduğu yerden çıkararak güvenli alana aldı.

Kurtarılan ineğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.