Bodrum Belediyesi tarafından, Başkan Tamer Mandalinci öncülüğünde 2024 yılında başlatılan temizlik seferberliği bu yıl da devam ediyor.

'Birlikte Temizleyip, Birlikte Koruyacağız' sloganıyla 2024 yılında hayata geçirilen etkinlik, doğayı ve çevreyi korumak, aynı zamanda toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla Bodrum'un farklı mahallelerinde eş zamanlı olarak gerçekleştiriliyor. Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci öncülüğünde, bini aşkın belediye çalışanının özverili çalışmaları ve yoğun emeğiyle başlayan etkinlik, vatandaşların da katılımıyla Bodrum'un çeşitli mahallelerinde yapıldı.

Cumhuriyet Halk Partisi Bodrum İlçe Başkanı Tuna Işın, Muğla Büyükşehir Belediyesi İlçe Hizmetleri 1. Bölge Dairesi Başkanı Kadriye Erkal Yıldırım ile büyükşehir belediye çalışanları, Bodrum belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, belediye personeli, mahalle muhtarları ve gönüllülerin yer aldığı etkinlik kapsamında sokaklar ve caddeler el birliğiyle temizlendi. Kent genelinde çevre bilincini artırmayı hedefleyen çalışma, Bodrum'un tüm mahallelerini kapsayacak şekilde planlandı.

Başkan Tamer Mandalinci gerçekleştirilen etkinlik ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

'Temizlik İşleri Müdürlüğümüzün koordinasyonunda, 2026 yılının ilk Temizlik Seferberliğini büyük bir katılım ve güçlü bir dayanışmayla tamamladık. Başkan yardımcılarımız, meclis üyelerimiz, çalışma arkadaşlarımız ve gönüllülerimizin katkılarıyla; 28 farklı noktada cadde ve sokaklarımızda kapsamlı bir temizlik gerçekleştirdik. Kentimizin her köşesinde hissedilen bu emek, Bodrum'a yakışan bir çevre düzeni oluşturma hedefimizin önemli bir parçası oldu. Kurban Bayramı öncesinde kentimizi ziyaret edecek misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlamak amacıyla başlattığımız bu seferberliğin ikinci etabına tüm kent sakinlerimizi davet ediyorum. Bu kent hepimizin. El birliğiyle hareket ederek kentimizi daha sağlıklı, daha yaşanabilir ve daha güzel bir geleceğe birlikte taşıyacağız.'