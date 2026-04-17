Sincan Belediyesi tarafından yürütülen çevre temizlik çalışmalarıyla ilçe genelinde istiflenen çöp yığınları ve atıkların depolandığı alanlara detaylı bir temizlik çalışması gerçekleştirildi.

Sincan Belediyesi ekipleri vatandaşlardan gelen ihbarlar doğrultusunda bölgede bulunan ruhsatsız atık depolama alanlarına kapsamlı bir temizlik çalışması gerçekleştirdi. Çevre düzeni ve temizliği için gece gündüz çalışan Temizlik İşleri, Fen İşleri ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri halk sağlığını bozan, çevreye rahatsızlık veren ve kötü kokuya neden olan atık yığınlarını teker teker ortadan kaldırdı.

Ahi Evran ve Ulubatlı Hasan mahallelerinin ardından Saraycık ve Çimşit mahallelerinde, çevre düzenini, halk sağlığını bozan atık malzeme ve çöp yığınları, iş makineleri yardımıyla temizlendi. İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün destekleriyle yürütülen çalışma sırasında güvenlik önlemleri üst seviyede tutuldu.

Yapılan çalışmalara Sincan Belediyesi Genel Koordinatörü İsmail Can Ocak da katıldı. Ocak, yürütülen temizlik çalışmalarının Sincan'ın geleceği için çok önemli olduğunu belirtti. Ekiplerin mesai mefhumu gözetmeksizin temiz bir Sincan adına çalıştıklarını ifade eden İsmail Can Ocak, yapılan denetimlerle Sincan'da böyle yapılara müsaade edilmeyeceğinin de altını çizdi.