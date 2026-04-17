Muğla'nın Marmaris ilçesinde asansör güvenliğinin sağlanması amacıyla imzalanan protokolle denetim görevi Makine Mühendisleri Odası'na verildi.

Marmaris Belediyesi, ilçedeki asansörlerin periyodik kontrolünün sağlanması amacıyla TMMOB Makine Mühendisleri Odası ile işbirliği protokolü imzaladı. İmzalanan protokol kapsamında, Marmaris'teki asansörlerin denetimi konusunda A tipi muayene kuruluşu olan Makine Mühendisleri Odası yetkili kılındı. Protokol, Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü ile TMMOB Makine Mühendisleri Odası Marmaris Temsilcisi Ali Ulvi Avanoğlu tarafından imzalandı. Protokole göre asansörlü bina sahipleri veya yöneticileri, asansörlerinin yıllık periyodik kontrollerini belirlenen taban ücret karşılığında Makine Mühendisleri Odası'na yaptıracak.

Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği'ne göre bina sahipleri ve yöneticilerinin bu kontrolleri yaptırmakla yükümlü olduğunu hatırlatan yetkililer; kontrollerin yapılmaması durumunda asansörlerin kullanım dışı bırakılacağı, buna rağmen kullanım halinde meydana gelebilecek kazalardan bina sahipleri veya yöneticilerin sorumlu olacağı belirtildi.

Herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için asansörlü bina sahipleri ve yöneticilerinin yıllık periyodik kontrolleri zamanında yaptırmaları ve tespit edilen eksiklikleri gidermeleri gerektiği vurgulandı.