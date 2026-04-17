Batman'ın Kozluk ilçesine bağlı Taşlık, Koçaklı ve Yıldızlı köyünde etkili olan yoğun yağışların ardından bozulan köy yollarında onarım çalışmaları başlatıldı.

İl Özel İdaresi ekipleri, yağışlar nedeniyle çamur ve balçık haline gelen yollarda kum ve çakıl dökerek geçici iyileştirme yaptı. Yapılan çalışmalarla köy yollarının yeniden ulaşıma elverişli hale getirildiği bildirildi. Öte yandan, köylülerin talebi üzerine tehlike arz eden metruk yapılar da ekipler tarafından yıkıldı. Yetkililer, bölgede yürütülen çalışmaların aralıksız sürdürüleceğini ifade etti.