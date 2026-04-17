Siirt'te kent genelinde başlatılan asfalt çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.

Şehir merkezinde belirlenen program doğrultusunda asfalt serim çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda çalışmaların ikinci etabı olan Yenimahalle'deki Bedirhan Batur Caddesi'nde sıcak bitümlü asfalt serimine başlandı. Vatandaşlara daha konforlu ve güvenli ulaşım imkanı sunmayı hedefleyen ekipler, çalışmaları gece gündüz esasına göre sürdürüyor. Kent genelinde yürütülen asfalt programı kapsamında şehir merkezinde 26 bölgede toplam 25 kilometrelik yol yenileme çalışması gerçekleştirilirken, 60 kilometrelik alanda bakım ve onarım çalışmaları yapılacak. Program çerçevesinde toplam 50 bin ton asfalt serimi planlanıyor. Yenimahalle'deki Bedirhan Batur Caddesi'nde sıcak bitümlü asfalt seriminin bugün tamamlanarak halkın hizmetine sunulması hedefleniyor.

Yetkililer, çalışmalar süresince gösterilen anlayış ve destekten dolayı vatandaşlara teşekkür etti.