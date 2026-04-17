Çorum'da Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından 2026-2030 dönemini kapsayan 5 yıllık periyotta 9 milyar TL'lik yatırım ve bakım çalışmasıyla elektrik kesinti sayı ve sürelerinde önemli iyileşme sağlanacak. YEDAŞ İşletme Operasyonları Direktörü Barış Demir, 'Bu iyileşmeler şebeke yönetiminden ziyade, sistem yöneticiliği bakış açısı Çorum'un enerji alt yapısını geleceğe hazırlama noktasında en önemli adımlardan bir tanesi' dedi.

Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş. (YEDAŞ), 2026-2030 dönemini kapsayan yatırım ve bakım programı kapsamında Çorum'un enerji altyapısını daha modern, dayanıklı ve güçlü bir yapıya kavuşturmak için kapsamlı çalışmalar hayata geçirecek. 'Geleceğin enerji altyapısını inşa etme' vizyonuyla hareket eden şirket, 2026-2030 yılları kapsamında Çorum'da 9 milyar TL'lik yatırım ve bakım çalışması gerçekleştirecek. Program kapsamında; şebeke yenileme, kapasite artışı, yeni dağıtım trafo tesisleri, yeraltı kablo projeleri ve ileri teknoloji dijital izleme sistemleri gibi birçok alanda önemli çalışmalar gerçekleştirilecek. Yatırım programına ek olarak yürütülecek bakım çalışmaları kapsamında, arıza önleyici periyodik bakım faaliyetleri, havai hat ve direk kontrolleri, trafo bakım ve revizyon çalışmaları, izolasyon iyileştirmeleri ile hat altı budama faaliyetleri hayata geçirilecek. Bu çalışmalar sayesinde hem kesinti sürelerinin azaltılması hem de enerji arz güvenliğinin artırılması hedefleniyor.

'Artan tüketim ve kurulu güce göre yatırımlarımızı sürekli güncellemek durumundayız'

Çorum'da gerçekleştirilen basın toplantısında yatırım programıyla ilgili basın mensuplarına bilgi verildi. Toplantıda konuşan YEDAŞ İşletme Operasyonları Direktörü Barış Demir, YEDAŞ'ın Çorum'da 16 bin kilometre hatla kapsamlı bir altyapı sağladığını belirterek, 'Geniş bir coğrafyada 2,5 milyonun üzerindeki kullanıcıya hizmet veriyoruz. Yıllık dağıtılan enerji miktarı terawatt/saat. 22 binin üzerinde dağıtım trafomuz var ve 88 bin kilometrelik hat yapısı aslında güçlü operasyon kapasitemizin temelini oluşturuyor. Çorum'da 5 bin trafo ve 16 bin kilometre hatla kapsamlı bir altyapı sağlıyoruz. Bununla birlikte artan tüketim ve kurulu güce göre yatırımlarımızı sürekli güncellemek durumundayız. Enerji hizmetinin merkezinde güçlü bir insan kaynağı olmazsa olmaz. 2 binden fazla personelle YEDAŞ bölgesinde hizmet veriyoruz. Çorum'da da yaklaşık 230 personelle 7 gün 24 saat sahada tedarik sürekliliğini sağlamak için aktif görev yapıyoruz. Bu kadronun büyük çoğunluğunu, tekniker, teknisyen ve mühendisler oluşturuyor. Teknik arkadaşlarımız sürekli sahada hizmet sürekliliği için gayret gösteriyor' dedi.

'Son 7 yılda yüzde 20 iyileşme yakaladık'

Çorum'da son 7 yılda yapılan iyileştirme ve yatırımlarla ilgili konuşan Demir, 'Çorum bölgesinde kullanıcı başına düşen kesinti süresinde son 7 yıl içerisinde güzel bir başarı yakaladık. Kullanıcı başına ortalama kesinti süresi 2019 yılında ortalama 734 dakikayken 2025 yılında bu sürek 629 dakika. Yüzde 14 kullanıcı başına düşen kesinti süresinde azalma sağlandı. Kesinti sayısında 2019'da kullanıcı başına düşen kesinti sayısı 10.5 adetti, 2025 yılında bu sayı 8.4'e düştü. Burada da son 7 yılda yüzde 20 iyileşme yakaladık. Kesinti sayısı ve süresinin azalmasındaki en temel etken önleyici ve kapsayıcı bakım çalışmaları, bunlarla birlikte dağıtım şebekesine entegre ettiğimiz teknolojik yatırımlar, teknolojik sistemler sayesinde oldu. Örneğin SCADA yatırımı; şu an bölgede kritik merkezlerin yüzde 99'unda SCADA kurulu. Bu da uzaktan enerjilendirme, ihtimal riskler halinde uzaktan enerji kesme kabiliyeti sağlıyor. Bölgeye ekip intikal etmeden uzaktan enerjilendirme yapabildiğimiz için kesinti sürelerinde ciddi azalma sağlanıyor. AGIS sistemi sayesinde de uzaktan hangi trafoda enerji olup olmadığını uzaktan görebiliyoruz. Kesinti yönetim sistemi yatırımı sayesinde ihtimal bir arızanın nerede meydana geldiğini önden tahmin edebiliyoruz' diye konuştu.

'Kullanıcılar kesintiyi hissetmeden aktarabilme kabiliyetine eriştik'

Uzaktan müdahale sistemlerinde önemli bir kabiliyete sahip olduklarını belirten Demir, '2019 yılı ve 2025 yılı kıyaslandığında şu anda kritik merkezlerdeki SCADA istasyonu sayısı yüzde bin 507, yani 2 bin merkeze karşılık geliyor. Biz uzaktan enerji kesme, enerji verme ve ring şebekelerde risk akışını kullanıcılar kesintiyi hissetmeden aktarabilme kabiliyetine eriştik. SCADA sistemi olmadığı takdirde bölgeye ekip sevk etmek iş sağlığı ve güvenliği risklerini de beraberinde getiriyor. Burada dolaylı yolla iş sağlığı ve güvenliğinde risk seviyesini azalttık diyebiliriz' şeklinde konuştu.

'Bölgeye yatırımlarımızı devam ettireceğiz'

Çorum'a yapılacak enerji altyapısı yatırımının detaylarını anlatan Demir, 'Kısaca bu iyileşmeler şebeke yönetiminden ziyade sistem yöneticiliği bakış açısı Çorum'un enerji alt yapısını geleceğe hazırlama noktasında en önemli adımlardan bir tanesi. Biz önümüzdeki 5 yıllık yeni uygulama döneminde de bu bakış açısıyla bölgeye yatırımlarımızı devam ettireceğiz. Dağıtım sektörü 5. uygulama dönemi olarak adlandırılan, 2026-2030 yıllarını kapsayan yeni bir uygulama dönemine girdi. Bu 5 yıllık periyotta biz Çorum'da 9 milyar liralık yatırım yapacağız. Geçmiş dönem yatırım miktarlarıyla kıyaslandığında hakikaten bu tutar yüksek bir meblağ. Bu 9 milyar 2026 yılı TÜFE'siyle hesaplanmış tutar. Gelecek yıl TÜFE'leriyle birlikte yıllık yatırım miktarları artacağı için 9 milyarın altına inme imkanı yok. Gelecek yıl TÜFE'lerin artış göstereceğini düşünürsek bu tutarın üzerinde bir yatırım bölgeye kazandırılacak. Bu yatırım, özellikle kırsal hatlarda kesinti süreleri ve kesinti sayılarının uzadığı bazı lokasyonlar var. Kırsal hatlarımız öncelikli olacak. Şehirleşme ve ticarileşmenin fazla olduğu ve buna bağlı bölgedeki alt yapı kapasitesinin arttırılması gereken noktalar var. Yine bunlar bizim önceliğimizde olacak. Coğrafyanın getirdiği aşırı kar yağışının fazla olduğu alanlar ve dağlıksal, sarp araziler gibi bölgelerde hatların çevre ve iklim şartlarına uygun hale getirilebilmesi için bu bölgelerdeki yatırımlar da öncelikli iş planlarımız arasında yer alacak' ifadelerini kullandı.

Yapılacak yatırımlarla elektrik kesinti sayısı ve kesinti sürelerinde önemli bir iyileşmenin sağlanacağını vurgulayan Demir, 'Son 7 yılda kesinti sayısı ve kesinti süresi iyileşti dedik ama önümüzdeki 5 yıllık sürede bu yatırımı bölgeye kazandırdıktan sonra kesinti sürelerini ve kesinti sayılarını daha da aşağıya çekerek bölgedeki hizmet kalitesini yükseltmek ve müşteri memnuniyetini daha da iyi noktalara taşımak öncelikli hedefimiz ve beklentimiz. 2025 yılı 629 dakika olan süreyi, 9 milyar liralık yatırımı bölgeye kazandırdıktan sonra 528 dakika mertebesine çekmek istiyoruz, bu da kesinti sürelerinde yüzde 20'lik azalışa karşılık gelecek. Kesinti sayılarında benzer hedeflerimiz var. 2025 yılında kullanıcı başına 8.4 olan kesinti sayısını bu yatırımla 5.9 adete çekmek bizim öncelikli hedefimiz' dedi.