Sakarya'da 6-10 Mayıs 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen Wushu Kungfu Okul Sporları Türkiye Şampiyonası'nda Siirt'in Kurtalan ilçesinden katılan sporcular önemli başarılara imza attı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da şampiyonada iddialı performans sergileyen Kurtalanlı sporcular, elde ettikleri derecelerle dikkatleri üzerine çekti. Şampiyonada mücadele eden sporculardan Havin Tulgar Türkiye şampiyonu olurken, Umut Dalkılıç Türkiye ikincisi olarak önemli bir başarı elde etti. Fatma Naz ve Emir Berat Bingöl ise Türkiye üçüncülüğü dereceleriyle şampiyonayı tamamladı. Toplamda 1 Türkiye şampiyonluğu, 1 Türkiye ikinciliği ve 2 Türkiye üçüncülüğü kazanan Kurtalanlı sporcular, Siirt'e büyük gurur yaşattı.