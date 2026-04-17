İZBETON AŞ'ye yönelik 'iş makinesi ve araç kiralanması hizmet alımı' davasının 2. duruşmasında mahkeme heyeti, bilirkişi heyetinin değiştirilmesi taleplerini reddederek sanıkların adli kontrol durumlarının devamına ve duruşmanın ertelenmesine karar verdi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca 1 Temmuz 2025'te İZBETON AŞ'de taşeron şirketler eliyle yolsuzluk yapıldığı iddiasıyla soruşturma başlatıldı. İhaleye ve edimin ifasına fesat karıştırma ile nitelikli dolandırıcılık suçlarından 157 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin belediye personeli, kooperatif görevlileri ile çeşitli şirketlerin yetkilileri ve çalışanlarından oluştuğu tespit edildi. Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun da aralarında bulunduğu 139 şüpheli yakalandı. Sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden 60'ı tutuklandı, 58 şüpheli adli kontrol şartıyla salıverildi, diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı. Savcılık tarafından hazırlanan ve mahkemelerce kabul edilen üç ayrı iddianamede, sanıklar hakkında çeşitli hapis cezaları talep edildi.

2. duruşma

İzmir 17. Asliye Ceza Mahkemesince 12. Ağır Ceza Mahkemesinin duruşma salonunda yapılan davanın ikinci duruşmasına taraf avukatları ve sanıklar katılım sağladı. Soruşturma kapsamında tutuklu bulunan eski İZBETON AŞ Genel Müdürü Heval Savaş Kaya ile bazı tutuksuz sanıklar salonda hazır bulundu. Hakim, bilirkişi raporunun hazırlanması için heyete tebliğ yapıldığını ancak raporun henüz tamamlanmadığını belirtti.

Celsede söz verilen sanık Kaya, İZBETON AŞ tarafından 15 Mayıs 2025'te İl Emniyet Müdürlüğüne gönderilen yazının kimin tarafından gönderildiğinin belirtilmediğini ifade etti. Kaya, yazıyı gönderen kişinin tespit edilerek tanık olarak dinlenilmesini istedi. Diğer sanıklar ve avukatları da önceki savunmalarının geçerli olduğunu kaydetti.

Salonda SEGBİS ve polis gerginliği yaşandı

Bu sırada bir sanık avukatı, duruşmanın Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla kaydedilmemesini eleştirdi. Hakimle yaşanan tartışmaya diğer avukatlar da katılınca duruşmaya ara verildi. Bazı avukatlar, aradan sonra devam eden duruşmada İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekiplerinin hazır bulunmasına tepki gösterdi ve polislerin salondan çıkarılmasını talep etti. Talebin reddedilmesi üzerine bazı avukatlar duruşma salonunu terk etti. Savunmaların devam etmemesi üzerine duruşmaya yeniden ara verildi. Devam eden celsede diğer sanıklar ve avukatları da savunma yaptı. İddia makamı mütalaasında, sanıkların mevcut hallerinin devamı yönünde görüş sundu.

Ara karar

Sanıkların ve avukatlarının mütalaaya karşı beyanlarının ardından karar için duruşmaya ara verildi. Bilirkişi heyetinin değiştirilmesi taleplerinin reddine karar veren hakim, sanıkların mevcut adli kontrol durumlarının devamına ve dosyadaki eksikliklerin tamamlanmasına hükmederek duruşmayı 10 Temmuz'a erteledi.